Dieser Spieler überragt beim Sieg des CfR Links im Bezirksligaderby

Dieser wirkt auch mit 31 Jahren noch explosiv wie Dynamit. Am Ende des Nachmittags standen für den Ausnahmekönner zwei Lattenschüsse, ein herausgeholter und selbst verschossener Strafstoß und zwei Assists in den Statistikbüchern. Beide Vorlagen nutzte der insgesamt dreimal erfolgreiche Patrick Kamprakis, wobei sein zweiter Treffer (58.) just in der Phase fiel, als Wittlaer nach dem Ausgleichstor von Erkan Tanrikulu (52.) wieder Oberwasser zu bekommen schien. „Wenn wir da nicht das 2:1 machen, nimmt die Partie vielleicht einen anderen Verlauf“, konstatierte Links-Coach Panagiotis Liomas, der insgesamt mit dem Vortrag seiner Elf zufrieden war. „Wir machen derzeit das, was mit unserem Personal möglich ist. Wir haben das Material um auf Konter zu spielen und das klappt momentan auch wirklich gut“, lobte der Übungsleiter nach dem dritten Ligaspiel in Serie ohne Niederlage.

Ob das Rezept schlussendlich auch reicht, um die Klasse zu halten, wird sich zeigen. Gegen den TV Kalkum-Wittlaer führte die Herangehensweise jedenfalls zum Erfolg, was allerdings auch an der Naivität des Gegners lag. „Wir haben eine sehr junge Mannschaft, die in vielen Phasen zu grün hinter den Ohren und auch zu brav ist“, bemängelte Navid Fazeli. Dessen Team auf Rang 17 nun schon vier Zähler hinter dem CfR Links liegt.