Dieser Rückkehrer begeistert TuSpo bei seinem Comeback

Das aufgrund der aktuellen Form von TuSpo Richrath durch Trainer Lukas Beruda erwartete „dicke Brett“ stellte der RSV Hückeswagen in der zweiten Runde des Kreispokals Remscheid-Solingen am Donnerstagabend letztlich nicht dar. Der Bezirksligist nahm die Hürde beim Vertreter aus der Kreisliga B bereits nach 45 Minuten mit relativer Lockerheit, gewann schlussendlich 6:2 (5:0) – und konnte sich daher im zweiten Spielabschnitt bereits physisch und mental auf das Heimduell mit der SSVg Velbert II am Sonntag (15.30 Uhr, Sportplatz Am Schlangenberg) vorbereiten. Die Gäste gehen dabei aus tabellarischer Sicht als Favoriten in die Partie.

Vor dem ambitionierten Aufeinandertreffen konnten die Richrather also eine gute Portion Selbstvertrauen im Pokalwettbewerb tanken. Laut Beruda ging seine Auswahl mit einer guten Einstellung in die Begegnung, tat sich in der ersten Viertelstunde befeuert durch zahlreiche Umstellungen zwar noch schwer, entschied das Ausscheidungsspiel allerdings danach binnen einer halben Stunde und bis zum Pausenpfiff für sich. „Die Qualität des Gegners war nicht die größte“, ordnet der Übungsleiter tags darauf wohl zu Recht ein – obwohl die Gastgeber in der Liga nach sieben Spieltagen und einem starken Torverhältnis von 38:7 noch ungeschlagen sind.

Einen großen Anteil am Pokalsieg trägt ein Mann, der nach überstandener Verletzungspause in die Startelf zurückkehrte: Gianluca Gagliardi. Der 21-Jährige hatte sich nach dem Schubser eines Gegenspielers in der Partie gegen Türkgücü Velbert Ende August dreifach den Arm gebrochen und gab ein erfolgreiches Comeback. Mit den ersten vier Treffern brachte er TuSpo nahezu alleine auf die Siegerstraße. Durch seine Leistung erhält er nun von Beruda eine Garantie für die erste Elf. Er beschreibt Gagliardi als wendig, flink und dribbelstark. „Und er arbeitet sehr fleißig gegen den Ball“, bescheinigt ihm der Coach.

Regionalliga-Zweitvertretung eigentlich gut drauf

Ein dringend benötigter Stimmungsaufheller sei der deutliche Erfolg in der Pokalkonkurrenz wenngleich nicht gewesen – weil es ihn laut Beruda auch gar nicht gebraucht habe. Die offenkundige Meinungsverschiedenheit nach der Niederlage in Reusrath war demnach ein ganz normaler Vorgang. „Wenn wir Sachen haben, die uns stören, sprechen wir die klar an“, erläutert er. Gleichwohl sagt er aber auch: „Natürlich tut ein Sieg immer gut – egal in welchem Wettbewerb.“ Und Selbstbewusstsein hat das deutliche Ergebnis sicherlich gegeben.

Das ist bestimmt vonnöten, denn mit der SSVg Velbert II kommt am Sonntag der Tabellenvierte nach Richrath. Die Mannschaft von Spielertrainer Massimo Mondello verlor in der laufenden Saison bisher nur zwei Partien, eine davon jedoch in der vergangenen Woche überraschend mit 1:3 gegen RW Wülfrath. Dieser Umstand stützt die These Berudas, nach der die Vereine dieser Spielzeit sehr ausgeglichen sind. Dementsprechend rechnet sich TuSpo nicht nur den Gewinn eines Punktes aus. „In der Liga gibt es keine Übermannschaft, von der ich sagen würde, dass wir da nicht mithalten könnten“, betont er. Es komme ganz entscheidend auf den Auftritt seines Ensembles an, das die Fehler und somit Geschenke für den Gegner in der eigenen Defensive minimieren und im Angriff kaltschnäuziger sein muss.