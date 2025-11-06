Dieser Mann trifft (fast), wie er will

Philipp Gulden ist als Ausnahmestürmer weithin bekannt. Der 33-Jährige, in Schleidweiler lebende IT-Vertriebler fungiert zudem in der vierten Saison als Assistenztrainer bei der Sportgemeinschaft Fidei. Seine zahlreichen Tore haben ihn zu einem Aushängeschild der SG aus Zemmer, Rodt und Schleidweiler gemacht. Nachdem Gulden als Dreijähriger beim SV Kordel mit dem Kicken angefangen hatte, ging es über die Jugendteams der damaligen JSG Zemmer später in die Seniorenmannschaft der SG Fidei. Nach zwei Jahren folgte der Schritt zum SV Dörbach in die Bezirksliga. Dort feierte Gulden seine größten Erfolge, erlebte aber auch bittere Niederlagen.
„Die Aufstiege mit der SG Fidei 2018 in die B-Klasse und in diesem Sommer in die A-Liga waren schon etwas Besonderes. In der Saison 2015/16 spielten wir mit Dörbach eine herausragende Saison und standen gegen den SV Leiwen-Köwerich im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Rheinlandliga. 2000 Zuschauer waren damals im Wittlicher Stadion am Bürgerwehr. Mir war es gegönnt, den Führungstreffer zum 1:0 zu machen, am Ende aber verloren wir 1:2 und Leiwen stieg auf. Das war eines meiner schönsten und wichtigsten Tore, aber gleichzeitig auch meine bitterste Niederlage.“ Im Jahr darauf stieg der SV Dörbach in die A-Klasse ab.