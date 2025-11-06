Dieser Mann trifft (fast), wie er will

„Die Aufstiege mit der SG Fidei 2018 in die B-Klasse und in diesem Sommer in die A-Liga waren schon etwas Besonderes. In der Saison 2015/16 spielten wir mit Dörbach eine herausragende Saison und standen gegen den SV Leiwen-Köwerich im Entscheidungsspiel um den Aufstieg in die Rheinlandliga. 2000 Zuschauer waren damals im Wittlicher Stadion am Bürgerwehr. Mir war es gegönnt, den Führungstreffer zum 1:0 zu machen, am Ende aber verloren wir 1:2 und Leiwen stieg auf. Das war eines meiner schönsten und wichtigsten Tore, aber gleichzeitig auch meine bitterste Niederlage.“ Im Jahr darauf stieg der SV Dörbach in die A-Klasse ab.

Hier geht's zum kompletten Artikel