Dieser Leistungsträger verlässt die Sportfreunde Baumberg

Bariskaya verlässt Baumberg – Foto: Jens Terhardt

Das ist eine ziemliche Überraschung: Kurz bevor die neue Saison in der Oberliga beginnt, müssen sich die Sportfreunde Baumberg noch von einem langjährigen Spieler verabschieden: Nach fünf Jahren im blau-weißen Trikot endet die Zeit von Baris Sarikaya in Baumberg, der dort über die gesamte Zeit ein Leistungsträger war.

Lange Zeit im Verein

Nach Berechnung der SFB absolvierte Sarikaya 112 Oberligaspiele für sie und war „mit seinem Einsatz, seiner Leidenschaft und seiner Erfahrung ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft“. FuPa listet 104 Oberliga-Spiele für den Offensivmann, der 2021 vom 1. FC Düren kam, in Baumberg auf, in denen er diesen Daten zufolge 39 Tore schoss und 26 weitere vorbereitete. Seine beste Saison hatte der heute 30-Jährige, der in der Jugend unter anderem beim 1. FC Köln ausgebildet wurde, wo er auch den Sprung zu den Senioren in die Regionalliga-Reserve schaffte, in der Spielzeit 2022/23 mit 14 Treffern und zwölf Assists in 25 Spielen. In der Meistersaison der Baumberger absolvierte Sarikaya 2023/24 nur 15 Spiele, in denen ihm drei Tore und vier Assists gelangen.

Die SFB nennen keinen konkreten Abgangsgrund und schreiben: „Lieber Baris, wir bedanken uns herzlich für deinen unermüdlichen Einsatz und die vielen gemeinsamen Momente auf und neben dem Platz. Du hast die Sportfreunde Baumberg in den vergangenen Jahren geprägt und stets alles für den Verein gegeben. Für deinen weiteren sportlichen und privaten Weg wünschen wir dir von Herzen alles Gute, viel Erfolg und vor allem beste Gesundheit.“