Dieser Leistungsträger verlässt den SV Budberg

Seit März 2025 war Niklas Ueberfeld aus der Startelf des SV Budberg kaum noch wegzudenken. Der Rechtsverteidiger entwickelte sich unter Trainer Tim Wilke vom langjährigen Ergänzungs- zum nur schwer verzichtbaren Stammspieler. In der abgelaufenen Saison absolvierte der 22-Jährige 22 Partien für den Landesliga-Vizemeister, erzielte ein Tor und bereitete sechs weitere Treffer vor.
Der gebürtige Oberhausener, der zuletzt in Köln und Baerl wohnte, wechselte 2022 im letzten Halbjahr der A-Jugend zum SVB und durchlief an der Rheinkamper Straße seine komplette Seniorenlaufbahn. Über mehrere Jahre hinweg arbeitete sich Ueberfeld kontinuierlich nach vorne und wurde insbesondere in den vergangenen anderthalb Jahren zu einem der Leistungsträger der Mannschaft.
Neben dem Fußball setzte der Student des Sportmanagements früh wichtige Akzente für seine berufliche Zukunft. Trainererfahrungen sammelte der Rechtsfuß im Nachwuchsleistungszentrum von Rot-Weiß Oberhausen, zudem war er als Scout für den 1. FC Bocholt tätig. Darüber hinaus hospitierte er bei Fortuna Düsseldorf und SV Darmstadt 98 und knüpfte früh wertvolle Kontakte in der Branche.
Im Sommer folgt nun der nächste große Schritt: Ueberfeld zieht es beruflich für ein Jahr nach Wien, wo er künftig für eine Berateragentur arbeiten wird. Dem Fußball bleibt er dabei selbstverständlich erhalten und möchte seine Karriere in der österreichischen Hauptstadt fortsetzen. Zum Abschied richtete er emotionale Worte an seinen bisherigen Verein: „Danke, SV Budberg. Vier unglaubliche Saisons und unfassbar tolle Menschen.“ Seine Mitspieler verabschiedeten den Abwehrmann mit zahlreichen Glückwünschen und viel Zuspruch für seinen weiteren Weg.
Für Trainer Wilke bedeutet der Wechsel den nächsten personellen Einschnitt. Nach dem Karriereende von Routinier Mike Terfloth verliert der SVB mit Ueberfeld einen weiteren wichtigen Baustein. Vor allem seine Offensivqualitäten und seine Dynamik auf der rechten Außenbahn hinterlassen eine Lücke. Insgesamt handelt es sich um den siebten Abgang des Sommers, sieben Neuzugänge sind bereits fix.
Zugänge: Yannik Kehrmann, Patrick Reitemeier (beide 2. Mannschaft), Hans Schaath, Nando Strauch, Laurenz Dubisz (alle A-Jugend), Noah Karschti (PSV Wesel), Jannis Kipouris (SuS 09 Dinslaken).
Abgänge: Lorenz Delgado (Umzug nach Köln), Simon Kömpel, Mike Terfloth (beide Karriereende), Luis Weyhofen, Lennart Severith, Devin Warnke (alle 2. Mannschaft), Niklas Ueberfeld (berufsbedingter Umzug nach Wien).
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