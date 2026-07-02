Dieser Leistungsträger verlässt den SV Budberg

Im Sommer folgt nun der nächste große Schritt: Ueberfeld zieht es beruflich für ein Jahr nach Wien, wo er künftig für eine Berateragentur arbeiten wird. Dem Fußball bleibt er dabei selbstverständlich erhalten und möchte seine Karriere in der österreichischen Hauptstadt fortsetzen. Zum Abschied richtete er emotionale Worte an seinen bisherigen Verein: „Danke, SV Budberg. Vier unglaubliche Saisons und unfassbar tolle Menschen.“ Seine Mitspieler verabschiedeten den Abwehrmann mit zahlreichen Glückwünschen und viel Zuspruch für seinen weiteren Weg.

Lücke auf der rechten Außenbahn

Für Trainer Wilke bedeutet der Wechsel den nächsten personellen Einschnitt. Nach dem Karriereende von Routinier Mike Terfloth verliert der SVB mit Ueberfeld einen weiteren wichtigen Baustein. Vor allem seine Offensivqualitäten und seine Dynamik auf der rechten Außenbahn hinterlassen eine Lücke. Insgesamt handelt es sich um den siebten Abgang des Sommers, sieben Neuzugänge sind bereits fix.