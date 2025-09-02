Dieser Landesligist will nach Fehlstart mit Transfers nachlegen

Vielmehr waren es die Gäste, die auf dem Gaspedal standen. „Wir haben zu Beginn der zweiten Hälfte richtig Probleme bekommen. Da konnten wir uns bei unserem Torhüter bedanken, der uns vor Schlimmerem bewahrt hat“, meinte Del Cueto. Der 39-jährige Enea Kolici zeigte mit einigen Paraden, dass er noch nicht zum alten Eisen zählt. Kolici war am Sonntag einer von sieben Neuen in der Startformation. Dass beim FC Kosova zu Beginn der Saison spielerisch noch etwas Sand im Getriebe hängt, versteht sich daher fast von selbst. Umso wichtiger ist dann jedoch, dass die Grundtugenden auf den Platz gebracht werden. Doch genau diese vermisste Alfonso Del Cueto in Phasen des Spiels, weshalb der 62-jährige nach Spielschluss auch gleich den Kampf um die Stammplätze frisch anheizte. „Wir haben ein paar junge Spieler in der Hinterhand, die auf ihre Chance brennen“, so Del Cueto, der auch weitere Neuzugänge nicht ausschließt. „Es kann sein, dass noch ein bis zwei Spieler hinzukommen.