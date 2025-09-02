Dieser Landesligist will nach Fehlstart mit Transfers nachlegen

Der FC Kosova wartet in der Landesliga weiter auf den ersten Punktgewinn vor heimischem Publikum. Nach der etwas unglücklichen 2:3-Niederlage zum Auftakt gegen TuRU 80 musste sich die Elf von Alfonso Del Cueto am Sonntagnachmittag auch in ihrem zweiten Heimspiel beugen. Gegen den Oberliga-Absteiger Union Nettetal setzte es ein deutliches 0:3. Mehr noch als das nackte Resultat störte den neuen Trainer dabei die Art und Weise des Auftritts.
„Ich dachte eigentlich, dass wir als Mannschaft schon ein Stück weiter wären. Im Vergleich zum Spiel gegen den FC Remscheid war das ein deutlicher Rückschritt. Wir werden über einige Dinge reden müssen, die mir nicht gefallen haben“, schimpfte Del Cueto. Punktete sein Team beim 1:0-Auswärtssieg über heimstarke Remscheider noch mit mannschaftlicher Geschlossenheit und Zweikampfstärke, war davon gegen Nettetal am Sonntag nicht mehr viel zu sehen. „Unsere Stürmer sind nach Ballverlusten stehen geblieben und im Mittelfeld haben wir auch keinen Zugriff gefunden“, monierte der Coach, der allerdings auch die Qualität des Gegners nicht unkommentiert lassen wollte. „Man hat schon gesehen, dass sie ein paar Jahre in der Oberliga unterwegs waren.“
Zumindest an diesem Nachmittag war Nettetal in einigen Bereichen zu gut für den FCK und in den entscheidenden Momenten auch mit dem nötigen Spielglück verbunden. Mit Blick auf den Schlenzer von Nettetals Aktivposten Branimir Galic zum 0:1 (12.) merkte Del Cueto nur an, dass „er so ein Tor wohl nicht mehr allzu oft schießen wird.“ Auf der anderen Seite hatten auch die Platzherren in ihrer besten Phase vor der Pause die Chance zum Ausgleich. Doch Fatlum Ahmeti scheiterte an Union-Keeper Moritz Kosfeld (20.). Spätestens mit Galic‘ zweitem Streich an diesem Nachmittag (38.) hatte Nettetal seinem Kontrahenten den Zahn gezogen. Denn ein Aufbäumen nach dem Seitenwechsel war aufseiten der Gastgeber nicht zu erkennen.
Vielmehr waren es die Gäste, die auf dem Gaspedal standen. „Wir haben zu Beginn der zweiten Hälfte richtig Probleme bekommen. Da konnten wir uns bei unserem Torhüter bedanken, der uns vor Schlimmerem bewahrt hat“, meinte Del Cueto. Der 39-jährige Enea Kolici zeigte mit einigen Paraden, dass er noch nicht zum alten Eisen zählt. Kolici war am Sonntag einer von sieben Neuen in der Startformation. Dass beim FC Kosova zu Beginn der Saison spielerisch noch etwas Sand im Getriebe hängt, versteht sich daher fast von selbst. Umso wichtiger ist dann jedoch, dass die Grundtugenden auf den Platz gebracht werden. Doch genau diese vermisste Alfonso Del Cueto in Phasen des Spiels, weshalb der 62-jährige nach Spielschluss auch gleich den Kampf um die Stammplätze frisch anheizte. „Wir haben ein paar junge Spieler in der Hinterhand, die auf ihre Chance brennen“, so Del Cueto, der auch weitere Neuzugänge nicht ausschließt. „Es kann sein, dass noch ein bis zwei Spieler hinzukommen.