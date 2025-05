Dieser Lahrer kickte in der Icon League mit Toni Kroos

"Alles ziemlich surreal." So beschreibt Konstantin Fries sein Leben, wenn er an das vergangene Jahr zurückdenkt. Seit September 2024 spielt er in der neu gegründeten Icon League. Das ist eine Kleinfeld-Fußballliga, gegründet von Fußball-Weltmeister Toni Kroos und Influencer Elias Nerlich. Dort spielt er Woche für Woche an der Seite und vor den Augen von aktiven und ehemaligen Profifußballern und anderen Prominenten. Die zweite Saison endete am vergangenen Wochenende mit einem Finalturnier. Nun steht für den Lahrer ein weiterer Höheüunktr vor der Tür: die Kleinfeld-Europameisterschaft in Moldawien.

Geboren wurde Konstantin Fries 1999 in Offenburg. Seine Jugend verbrachte er in Seelbach. Dort fing nach dem Vorbild seiner zwei großen Brüder mit vier Jahren an Fußball zu spielen. Und das ziemlich erfolgreich. Sein Weg führt ihn vom FSV Seelbach über Stationen in der Jugend des SC Freiburg und Offenburger FV zur ersten Mannschaft des SC Lahr. Nach drei Jahren Studium in Freiburg, wo er für den Freiburger FC kickte, kehrte er im Sommer 2022 nach Lahr zurück und führt die erste Mannschaft in der Verbandsliga als Kapitän an.

Weiter geht´s im BZ-Plus-Artikel.