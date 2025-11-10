Dieser Kreisliga-Goalgetter hat einen Lauf

Seit Jahren zählt der SV Obertraubling zu den Spitzenmannschaften der Kreisliga 1 Regensburg. Allein drei Mal ging man als undankbarer Tabellendritter ins Ziel. Auch in dieser Spielzeit mischt der SVO wieder ganz vorne mit, ist aktuell Zweiter. Zurzeit läuft es wie am Schnürchen. Der gestrige 5:2-Auswärtserfolg in Harting war bereits der sechste Sieg hintereinander. Doch nicht nur der SVO hat einen Lauf, sondern auch sein Torjäger.

Max Heberlein durchlebt das, was man wohl einen „goldenen Herbst“ nennt. Der 24-Jährige erzielte in den letzten vier Spielen stets mindestens zwei Treffer. Elf Buden waren es insgesamt. Vor einigen Tagen schenkte er dem Tabellenführer SC Regensburg beim 3:0-Heimsieg drei Tore ein. Am Sonntag in Harting waren es sogar vier. Macht Platz zwei in der ligaweiten Torjägerliste.



„Das Gefühl, als Stürmer einen Lauf zu haben, ist natürlich hervorragend – insbesondere wenn man wichtige Treffer für den mannschaftlichen Erfolg erzielt“, sagt Heberlein im Gespräch mit FuPa. Der aktuelle Lauf des Obertraublinger Stürmers kommt natürlich nicht aus dem Nichts. „Dieser Lauf erklärt sich sicherlich aus unserer starken Form. Ich bekomme jede Menge verwertbare Vorlagen von meinen Teamkollegen serviert und weiß diese aktuell auch gut zu nutzen“, so Heberlein, der sich aktuell körperlich „einfach topfit fühlt, was sicherlich auch daran liegt, dass ich vor kurzem mein Jura-Staatsexamen geschrieben habe und seitdem mental völlig befreit aufspielen kann“, schmunzelt der 24-Jährige.



Besagtes Jura-Studium war auch ein Grund dafür, dass Heberlein vor eineinhalb Jahren zum SV Obertraubling wechselte. Vor den Toren Regensburgs fühlt er sich pudelwohl: „Ich habe im Sommer 2024 aufgrund des enormen Zeitaufwands meines Jurastudiums den ATSV Kelheim schweren Herzens verlassen, habe aber beim SVO meine neue sportliche Heimat gefunden. Der Verein und alle Menschen drumherum stecken ihr gesamtes Herzblut in den Erfolg der beiden Mannschaften. Da geht einem als Vollblut-Fußballer natürlich das Herz auf“, erzählt er.





