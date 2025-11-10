 2025-10-30T14:25:35.653Z

Hatte zuletzt viel Grund zum Jubeln: Obertraublings Knipser Max Heberlein.
Dieser Kreisliga-Goalgetter hat einen Lauf

Max Heberlein hat elf Tore in den letzten vier Spielen geschossen und will mit dem SV Obertraubling weiter für Furore sorgen

Seit Jahren zählt der SV Obertraubling zu den Spitzenmannschaften der Kreisliga 1 Regensburg. Allein drei Mal ging man als undankbarer Tabellendritter ins Ziel. Auch in dieser Spielzeit mischt der SVO wieder ganz vorne mit, ist aktuell Zweiter. Zurzeit läuft es wie am Schnürchen. Der gestrige 5:2-Auswärtserfolg in Harting war bereits der sechste Sieg hintereinander. Doch nicht nur der SVO hat einen Lauf, sondern auch sein Torjäger.

Max Heberlein durchlebt das, was man wohl einen „goldenen Herbst“ nennt. Der 24-Jährige erzielte in den letzten vier Spielen stets mindestens zwei Treffer. Elf Buden waren es insgesamt. Vor einigen Tagen schenkte er dem Tabellenführer SC Regensburg beim 3:0-Heimsieg drei Tore ein. Am Sonntag in Harting waren es sogar vier. Macht Platz zwei in der ligaweiten Torjägerliste.

„Das Gefühl, als Stürmer einen Lauf zu haben, ist natürlich hervorragend – insbesondere wenn man wichtige Treffer für den mannschaftlichen Erfolg erzielt“, sagt Heberlein im Gespräch mit FuPa. Der aktuelle Lauf des Obertraublinger Stürmers kommt natürlich nicht aus dem Nichts. „Dieser Lauf erklärt sich sicherlich aus unserer starken Form. Ich bekomme jede Menge verwertbare Vorlagen von meinen Teamkollegen serviert und weiß diese aktuell auch gut zu nutzen“, so Heberlein, der sich aktuell körperlich „einfach topfit fühlt, was sicherlich auch daran liegt, dass ich vor kurzem mein Jura-Staatsexamen geschrieben habe und seitdem mental völlig befreit aufspielen kann“, schmunzelt der 24-Jährige.

Besagtes Jura-Studium war auch ein Grund dafür, dass Heberlein vor eineinhalb Jahren zum SV Obertraubling wechselte. Vor den Toren Regensburgs fühlt er sich pudelwohl: „Ich habe im Sommer 2024 aufgrund des enormen Zeitaufwands meines Jurastudiums den ATSV Kelheim schweren Herzens verlassen, habe aber beim SVO meine neue sportliche Heimat gefunden. Der Verein und alle Menschen drumherum stecken ihr gesamtes Herzblut in den Erfolg der beiden Mannschaften. Da geht einem als Vollblut-Fußballer natürlich das Herz auf“, erzählt er.


Foto: Felix Schmautz
Foto: Felix Schmautz


Groß, robust, beidfüßig und abschlussstark – Heberlein bringt alles mit, was einen guten Stürmer ausmacht. „Ich habe Max damals mit zum SVO gelockt, weil ich besonders seine Qualitäten im Abschluss mit beiden Füßen und seinen Torriecher schätze. Als eines unserer Mentalitätsmonster gelingt es ihm, die Mannschaft auch ohne eigene Torbeteiligung mitzureißen“, sagt Obertraublings Trainer Marcel Scherl über seinen Knipser.

Ein Ziel für die aktuelle Kreisligasaison hat Heberlein schon erreicht. „Mein Ziel vor der Saison war es, die Marke vom Vorjahr zu überbieten.“ Da brachte er es auf 18 Saisontore. Dank des Viererpacks vom Wochenende sind es jetzt bereits 19. „Ich hoffe selbstverständlich, in dieser Saison noch einige Treffer nachzulegen.“

Dafür dass es in dieser Saison so gut läuft, nennt der Torjäger Gründe: „Wir sind erwachsener geworden und enorm geil darauf, Spiele zu gewinnen. Rückschläge bringen uns nicht mehr so leicht außer Tritt und unsere Mentalität ist extrem stark. Auch das taktische Handwerk, dass uns Marcel Scherl an die Hand gibt, funktioniert momentan hervorragend, so dass all unsere letzten Siege sehr überzeugend waren.“

Am kommenden Sonntag steht daheim gegen den FC Laub das letzte Spiel des Jahres auf dem Programm. „Am wichtigsten ist es“, betont Max Heberlein, „dass wir uns nächstes Wochenende mit einem Sieg verabschieden und unsere starke Form über die Winterpause mitnehmen. Da warten direkt einige unangenehme Partien auf uns.“ Unter anderem trifft das Team nach der Pause auf die Aufstiegs-Konkurrenz aus Burgweinting und Oberhinkofen. Wer weiß: Wenn die Läufe des SV Obertraubling und seines Torjägers noch länger weitergehen, könnte es im Frühjahr 2026 vielleicht ja endlich mit dem ganz großen Wurf klappen.

