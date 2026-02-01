Dieser Keeper hat die SF Siegen nach Johnen-Verpflichtung verlassen

Nur fünfmal hütete Klußmann in der Regionalliga-Hinserie das Siegener Tor. – Foto: Marco Bader

Als Regionalligist Sportfreunde Siegen kürzlich Marcel Johnen als neue Nr. 1 verpflichtete, war klar, dass ein Keeper den Verein verlassen wird. Neben Nachwuchskeeper Fynn Luca Schneider ist nur ein weiterer Platz frei, den Justin Ospelt behalten wird. Ospelt hatte sich im Laufe der Hinrunde gegen Leon Klußmann durchgesetzt, der sich nun verabschiedet hat.

Der 23-Jährige sieht seine sportliche Zukunft aktuell nicht mehr im Profifußball und möchte sich mehr auf seinen Beruf konzentrieren. Seine Laufbahn würde er gerne als Stammkeeper in der Oberliga fortsetzen.