Dieser Keeper hat die SF Siegen nach Johnen-Verpflichtung verlassen

Als Regionalligist Sportfreunde Siegen kürzlich Marcel Johnen als neue Nr. 1 verpflichtete, war klar, dass ein Keeper den Verein verlassen wird. Neben Nachwuchskeeper Fynn Luca Schneider ist nur ein weiterer Platz frei, den Justin Ospelt behalten wird. Ospelt hatte sich im Laufe der Hinrunde gegen Leon Klußmann durchgesetzt, der sich nun verabschiedet hat.
Der 23-Jährige sieht seine sportliche Zukunft aktuell nicht mehr im Profifußball und möchte sich mehr auf seinen Beruf konzentrieren. Seine Laufbahn würde er gerne als Stammkeeper in der Oberliga fortsetzen.
Der gebürtige Essener wechselte im Januar 2025 ins Leimbachtal und lief seitdem in 24 Pflichtspielen für die Krönchenkicker auf. Zuvor hatte er das Kalenderjahr 2024 bei Borussia Dortmund II auf der Bank verbracht. Vorherige Stationen des langjährigen BVB-Jugendspielers (2015-21) waren Hessen Kassel, Fortuna Düsseldorf II und FC Kray.
Die Sportfreunde Siegen schreiben in ihrer Meldung, "dass der Vertrag mit sofortiger Wirkung aufgelöst wurde, da sich Klußmann für eine berufliche Ausbildung entschieden hat. Bereits im Sommer gab es hierzu offene und vertrauensvolle Gespräche mit dem Verein."
Matthias Georg, Geschäftsführer der Sportfreunde, betont: „Wir respektieren seine Entscheidung und wünschen ihm für seine berufliche Laufbahn nur das Beste."