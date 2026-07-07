Dieser Kader sorgt in der Grafschaft für Gesprächsstoff

– Foto: Michel Witte

Der SV Eintracht Nordhorn hat zahlreiche personelle Veränderungen für die kommende Saison bekannt gegeben. Mehrere internationale Neuzugänge sollen die Abgänge kompensieren und dem Kader neue Qualität verleihen.

Mit Blick auf die neue Spielzeit hat der SV Eintracht Nordhorn seinen Kader umfassend umgebaut. Nach mehreren Abgängen reagierte der Verein mit einer Reihe von Neuverpflichtungen, die die Mannschaft sowohl sportlich als auch charakterlich verstärken sollen.

Auch die Defensive erhält mehrere neue Gesichter. Mit Shandon Wright kommt ein 26-jähriger Innenverteidiger aus den USA an den Heideweg. Zuletzt spielte er für Guadalupe FC in Costa Rica. Ebenfalls für die Innenverteidigung wurde Owen Walz verpflichtet, der direkt von der University of San Diego wechselt. Hinzu kommt der Japaner Ryusei Shimonishi, der zuletzt im amerikanischen College-Fußball aktiv war.

Für das Tor verpflichtete die Eintracht Andre Schlaefli vom Lubbock Matadors SC aus der USL League Two. Komplettiert wird das Torwartteam durch den 22-jährigen Niederländer Joshua Tastekin, der zuletzt zum Kader der U21 des niederländischen Erstligisten Go Ahead Eagles gehörte.

Im Mittelfeld setzt die Eintracht künftig auf Archie Woods. Der Engländer wurde bei West Ham United ausgebildet und stand zuletzt bei Gulf United FC in den Vereinigten Arabischen Emiraten unter Vertrag. Ebenfalls neu ist der Südafrikaner Philakahle "Phila" Dlamini, der zuletzt für Texoma FC spielte und 2018 mit der südafrikanischen U20-Nationalmannschaft den COSAFA Cup gewann.

Für die Außenbahn wurde der Slowene Lovro Kostanjšek verpflichtet. Er spielte zuletzt für den FC Buffalo in der USL League Two. Zudem verstärkt ein 22-jähriger Offensivspieler von der Buffalo State University den Angriff und soll mit Kreativität und Dynamik neue Impulse setzen.

Rückkehrer und zahlreiche Abgänge

Neben den Neuzugängen kann der SV Eintracht Nordhorn auch wieder auf Cole Frame und Tyden Frame bauen. Beide stehen nach überstandenen Verletzungen wieder vollständig zur Verfügung.

Verabschieden musste der Verein hingegen Alvaro Sanchez, Fabian Weidekat, Stefan Lako, Joshua Siemoneit, Oliver Holthaus, Joshua Morgan, Shane De Leon, Sem Folkerts, Djamil Emanuels, Harold Hanson, Aiden Messinger und Philip Reis.

Mit dem neu zusammengestellten Kader blickt der SV Eintracht Nordhorn nach eigenen Angaben optimistisch auf die kommende Saison. Der Verein sieht bei den Neuzugängen ebenso wie bei den jungen Spielern großes Entwicklungspotenzial und möchte nun als Mannschaft zusammenwachsen.

P.S. Den vollständigen Beitrag mit allen Personalien und weiteren Informationen hat der SV Eintracht Nordhorn auf seiner Homepage veröffentlicht. Ein Blick auf die Vereinswebseite lohnt sich nicht nur wegen des ausführlichen Kaderupdates, sondern auch wegen der vielen weiteren Einblicke rund um die Eintracht.