Dieser FC Schwaig ist wahrlich meisterlich unterwegs

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld hat einen Lauf. Doch jetzt geht es zum seit 14 Spielen siegreichen Tabellenführer Schwaig.

Eintracht Karlsfeld eilte zuletzt von Erfolg zu Erfolg. Am heutigen Freitag (19.30 Uhr) will der Fußball-Landesligist seine Serie auf fünf Siege ausbauen. Die Krux: Das Auswärtsspiel beim FC Schwaig steht auf dem Programm. Die Schwaiger stehen seit dem vergangenen Wochenende als Meister fest – und damit bereits vier Spieltage vor Ende der ㈠Saison.

Diese Tatsache allein spricht für die Dominanz der Elf von Trainer Christian „Wiggerl” Donbeck, die weitere beeindruckende Zahlen ablieferte. Schwaig gewann die vergangenen 14 Spiele. Die einzige Saisonniederlage kassierte der Club aus dem Landkreis Erding am zweiten Spieltag gegen Wasserburg (0:3). 82 Tore und nur 22 Gegentore sind weitere Bestwerte. Die Belohnung für diese Fabelsaison war der vorzeitige Gewinn der Meisterschaft, die die Schwaiger seit dem 1:0-Erfolg gegen Traunstein sicher haben.

In der Trainingseinheit am Dienstag sei den Spielern der Meisterkater noch anzumerken gewesen, berichtete Trainer Donbeck. Doch die Saison austrudeln zu lassen, duldet der Coach nicht. Schließlich winkt noch eine historische Bestmarke. Gewinnen die Schwaiger auch ihre vier ausstehenden Spiele, beenden sie die Saison mit 89 Punkten. Damit hätten sie die historische Bestmarke in der Landesliga Südost (Erlbach, Saison 2021/22) knapp überboten.

Auch die Eintracht hat derzeit einen Lauf

„Schwaig spielt eine Wahnsinns-Saison. Natürlich sind sie klarer Favorit, aber irgendwann werden sie auch wieder ein Spiel verlieren, warum nicht gegen uns”, fragt Eintracht-Trainer Flo Beutlhauser. Die Karlsfelder haben keinen Grund, sich zu verstecken. In den letzten Wochen kletterten sie dank ihrer Serie von einem Platz nahe der direkten Abstiegsränge auf Rang elf. Das Polster auf die Relegationszone beträgt aktuell fünf Punkte.

„Ein bisschen was müssen wir noch holen”, so Beutlhauser, der mit Topbesetzung in Schwaig ins Spiel gehen kann. Das heißt, dass Vitus Vochatzer in den Kader zurückkehrt. Das Hinspiel ging übrigens mit 6:0 an Schwaig. „Es war vielleicht der Tiefpunkt der Tiefpunkte in dieser Saison”, so Beutlhauser. Eine Wiederholung soll es nicht geben.