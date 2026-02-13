Dieser Ex-RWE-Spieler ist der beste Oberliga-Torjäger in Deutschland

Trifft, bereitet vor und ist erfolgreich: Erolind Krasniqi. – Foto: IMAGO / Lobeca

Erolind Krasniqi spielt zweifelsfrei die beste Saison seiner Karriere und könnte mit dem ETSV Hamburg am Saisonende in der Oberliga Hamburg seine nächste Meisterschaft feiern. Mit Rot-Weiss Essen stieg der torgefährliche Offensivspieler 2022 in die 3. Liga auf, sein sportliches Glück hat der ehemalige HSV-Spieler aber wieder in der Hansestadt gefunden.

Mit dem Doppelpack beim 6:2-Erfolg gegen den SV Curslack-Neuengamme hat der 25-Jährige bereits die 40-Scorermarke geschafft, dafür hat er lediglich 18 Partien benötigt! Krasniqi ist so torgefährlich wie kein anderer Oberliga-Spieler in Deutschland, er hat zur Winterpause 28 Tore erzielt und weitere 13 Treffer seiner Kollegen aufgelegt. Zwar hat er zuvor auch beim FC Süderelbe (28 Spiele, 21 Tore, elf Vorlagen) oder als Kader-Spieler von RWE (fünf Tore in 24 Partien in der Meister-Saison) abgeliefert, doch beim ETSV Hamburg hat er ein ganz neues Niveau erreicht. Wie lautet seit Sommer 2025 sein Geheimnis? Im FuPa-Gespräch sagt Krasniqi: "Ich habe ein Umfeld, in dem ich Vertrauen spüre, und eine Mannschaft, mit der ich auf und neben dem Platz Spaß habe. Das ist das Wichtigste."

Fans des ETSV Hamburg müssen seit dem 6. Dezember auf den nächsten Scrorerpunkt ihres Top-Spielers warten. Krasniqi teilt mit allen Hamburger Fußballern das Leid, dass der starke Wintereinbruch den Spielbetrieb verhindert. Der Hamburger Fußball-Verband hat sogar schon den Ligastart 2026 verschoben - und die aktuellen Prognosen könnten dafür sorgen, dass die Winterpause erneut verlängert wird.

Auch dank der Fabel-Leistungen der Nummer 10 darf der ETSV Hamburg auf den Aufstieg in die Regionalliga Nord hoffen. Vor dem Re-Start der Oberliga Hamburg, wann immer er auch sein mag, beträgt der Vorsprung auf Verfolger Eimsbütteler TV zwei Punkte, jedoch hat der Spitzenreiter zwei Partien weniger als sein Verfolger absolviert und am kommenden Freitag ginge es theoretisch direkt im Topspiel gegen den ETV um die Tabellenführung (20. Februar). Der 6:2-Erfolg im Testspiel gegen den Regionalligisten Altona 93 zeigt zudem, dass die Elf von Jan-Philipp Rose bereit für diesen Kracher-Auftakt ist.

Der Traum vom Double mit dem ETSV Hamburg

Angesprochen darauf, was Krasniqi wichtiger sei – als bester Oberliga-Torjäger Deutschlands ausgezeichnet oder Meister mit dem ETSV Hamburg zu werden - meint er: "Beides wäre schön, aber der Erfolg mit der Mannschaft wäre für mich wichtiger." Deshalb träumt er auch von folgender Schlagzeile am Saisonende: "Der ETSV Hamburg holt den Pokal und steigt in die Regionalliga auf!" Im Verbandspokal-Viertelfinale sind die Hanseaten gegen den Regionalligisten Eintracht Norderstedt sicherlich nicht chancenlos (11. März).

Spannend an den Leistungen von Krasniqi ist außerdem, dass er kein klassischer Abschlussspieler ist, der in der Box auf das Vollstrecken wartet. Seine Variabilität macht den offensiven Mittelfeldspieler, der auch auf den Flügeln wirbeln kann, so gefährlich. Einer seiner größten Förderer war übrigens Christian Titz, aktueller Coach von Hannover 96. Die beiden arbeiteten im Nachwuchsleistungszentrum des Hamburger SV zusammen. "Er hatte in meinen jungen Jahren maßgeblichen Anteil an meiner Entwicklung", verrät Krasniqi.

Titz holte seinen früheren Lehrling als Trainer von Rot-Weiss Essen an die Hafenstraße. Das Ruhrgebiet war die erste Senioren-Station des Dribbelkönigs, der zwischenzeitlich an BFC Dynamo ausgeliehen war und nach besagtem Aufstieg in die 3. Liga zu Teutonia Ottensen in die Regionalliga wechselte.

Abschied von Rot-Weiss Essen war nicht einfach

Auf seine Zeit in Essen blickt er mit gemischten Gefühlen zurück: „Es war eine sehr schöne Zeit, an die ich mich gerne zurückerinnere, auch wenn es dann zum Abschied kam. Wir sind aufgestiegen haben den Pokal gewonnen und dann habe ich keine Chance mehr erhalten. Mir wurde mitgeteilt, dass ich keine Rolle mehr spielen werde. Eine Zeit, die mich sehr geprägt und mich zu einem Spieler mit einer starken Mentalität gemacht hat.“

Den Abschied 2023 aus Essen hat er aber längst verarbeitet - der Verweis auf seine Bilanz ist ausreichend. Deshalb gibt es auch versöhnliche Worte von Krasniqi, der ausführt: „Ich bin ich dem Verein und den Menschen dankbar, da ich wichtige Erfahrungen für mein Leben mitnehmen durfte. Die Fans waren brutal und es hat riesen Spaß gemacht. Ich wünsche mir für die Fans, dass der Verein es schafft, in die 2. Liga aufzusteigen, weil sie einfach dort.“

Krasniqi-Triple möglich

Rückschläge gehören im Leben eines Sportlers dazu. Wichtig ist, welche Lehren die Spieler aus den Erfahrungen ziehen. Im Falle von Erolind Krasniqi wird deutlich, dass der Rückgang vom Regionalliga-Top-Niveau in die Oberliga kein Rückschritt sein muss, im Gegenteil: Der Scorer-Gigant spielt so gut wie nie und darf auf die nächste Meisterschaft hoffen. Dann würde er auch als Leistungsträger und gestandener Spieler in die Regionalliga zurückkehren.

Ob als bester Torjäger seiner Liga-Ebene in ganz Deutschland, als Meister und/oder Pokalsieger mit dem ETSV Hamburg: Krasniqi darf von seinem ganz eigenen Triple träumen, die Aussichten sind nach der ganzen harten Arbeit so rosig wie vielleicht noch nie.