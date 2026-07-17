Dieser Ex-Fortune unterschreibt bei Ratingen 04/19 Das passte sofort mit Ratingen 04/19: An allen drei Toren in der Vorbereitung auf die neue Saison in der Oberliga ist ein 22-jähriger Ex-Fortune direkt beteiligt – und hat nun einen Vertrag über zwei Jahre im Team von Trainer Damian Apfeld unterschrieben. Um wen es geht. von Georg Amend · Heute, 19:30 Uhr · 0 Leser

Maxim Schröder wechselt zu Ratingen 04/19. – Foto: Christof Wolff

Dass der am Mittwoch erschienene Spielplan der Oberliga aus Sicht von Ratingen 04/19 nicht so bleiben würde, wie ursprünglich vom Fußballverband Niederrhein veröffentlicht, war klar, und nun steht auch fest, was sich in der Hinrunde ändert: Die Ratinger bleiben vornehmlich auf dem Freitagabend für ihre Heimspiele, die dann um 19.30 Uhr angepfiffen und im Stadion Ratingen ausgetragen werden. Bis Jahresende bleiben dort nur drei Partien auf dem zuvor angesetzten Sonntag: Jeweils um 15 Uhr geht es am 20. September gegen Fortuna Düsseldorf II, am 8. November gegen den KFC Uerdingen und am 20. Dezember gegen den Wuppertaler SV.

Das erste Sonntags-Heimspiel wird dann für einen ganz frischen Zugang ein Treffen mit der eigenen Vergangenheit: Am Donnerstag unterschrieb Maxim Schröder, der unter anderem zwei Jahre für die Fortuna-Zweitvertretung gespielt hat, bei 04/19 einen Zweijahres-Vertrag. Der 22-Jährige hatte schon in seinem ersten Einsatz als Gastspieler so nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht, dass ihn Cheftrainer Damian Apfeld nur zu gerne verpflichten wollte. Nach seiner Einwechslung schoss Schröder erst das 1:1 gegen den Regionalligisten SV Bergisch Gladbach und bereitete dann auch noch das zwischenzeitliche 2:1 durch Lukas Korytowski vor – und das in gerade einmal 30 Minuten Spielzeit. „Mehr kann man da nicht anbieten“, hatte Apfeld nach dem 2:2 gesagt.

VfL Bochum, Preußen Münster, Fortuna II und Mainz 05 II Da war die Verpflichtung noch fraglich gewesen, immerhin sucht 04/19 noch jemanden für die Abwehr und das Mittelfeldzentrum – Schröder ist ein variabler Offensivspieler, der zumeist als Linksaußen eingesetzt wird. Der gebürtige Gelsenkirchener war in der Jugend von Marl-Hüls erst zu Preußen Münster und dann zum VfL Bochum gewechselt, bevor es über die U19 der Münsteraner nach Düsseldorf ging. Es folgten anderthalb Jahre beim FSV Mainz 05 II, bevor er im Januar dieses Jahren zur SpVg Schonnebeck in die Oberliga Niederrhein wechselte. Seit Anfang dieses Monats war Schröder vereinslos – das änderte sich am Donnerstag. Tags zuvor hatte der Rechtsfuß einen weiteren vielversprechenden Auftritt noch als Gastspieler der Ratinger gehabt: Zur Halbzeit beim Stand von 0:0 beim Westfalen-Oberligisten TSG Sprockhövel eingewechselt, schoss er 04/19 fünf Minuten später in Führung – er ist damit an allen bisherigen Ratinger Treffern der Vorbereitung direkt beteiligt. Die Gastgeber drehten die Partie in der Schlussphase und brachten 04/19 so die erste Niederlage in einem Testspiel vor der Saison 2026/27 bei.