„Dieser Erfolg tut uns richtig gut“: Erster Saisonsieg für den SVA Palzing

Es ist vollbracht: Die Fußballer des SVA Palzing haben den ersten Saisondreier gefeiert. Da schmeckte es auf dem Freisinger Volksfest umso besser.

Palzing – Am Ende musste der SVA Palzing noch einmal zittern – doch diesmal hat es gereicht: Der 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den bisherigen Tabellenzweiten SV Walpertskirchen war der erste Bezirksliga-Sieg des SVA seit 833 Tagen, also rund zweieinviertel Jahren. Für den Aufsteiger war dieser hart erkämpfte Dreier zugleich der langersehnte Befreiungsschlag in dieser Saison.

Dabei erwischten die Gäste den besseren Start, bestimmten die ersten Minuten und kamen gefährlich vors Tor. Aber die Tore fielen zunächst auf der anderen Seite: Erst traf Fabian Radlmaier nach einem schnell vorgetragenen Angriff über die linke Seite (26.), wenig später köpfte er eine punktgenaue Flanke von Ivan Rakonic zum 2:0 in die Maschen (29.).

Doch kurz vor der Pause schrumpfte der Vorsprung: Felix Zehetmaier verkürzte nach einem unnötigen Ballverlust des SVA auf 1:2 (44.). Und plötzlich wurden Erinnerungen an das vergangene Wochenende wach, als Palzing in Gaimersheim ebenfalls mit 2:0 geführt, vor der Halbzeit den Anschlusstreffer kassiert und schlussendlich mit 3:4 verloren hatte. „Bitte nicht wieder so wie in der Vorwoche“, dachte sich Trainer Enes Mehmedovic.

Aber dieses Mal zeigte seine Elf eine starke Reaktion – und hatte außerdem Fortuna auf ihrer Seite. Denn Walpertskirchen erhöhte nach der Einwechslung von Stürmer Christian Käser (56.) den Druck. Doch der SVA überstand zwei brenzlige Situationen – und schlug in der 80. Minute zum dritten Mal zu: Liam Russo traf nach feiner Vorarbeit von Fabian Radlmaier zum 3:1. Zwar gelang den Gästen durch Florian Baumanns direkt verwandelten Freistoß (90.+2) das erneute Anschlusstor, der SVA Palzing brachte den Sieg allerdings über die Zeit.

Wichtiger Sieg nach schwierigen Wochen

„Heute haben wir endlich das Glück auf unserer Seite gehabt. Nach schwierigen Wochen war dieser Sieg enorm wichtig“, sagte Coach Mehmedovic erleichtert. Umso größer war am Ende die Freude über den ersten Saisondreier: „Dieser Erfolg tut uns richtig gut und gibt uns Selbstvertrauen.“ Die Palzinger feierten anschließend auf dem Freisinger Volksfest, denn „da schmeckt es bekanntlich viel besser nach einem Sieg“.