Dieser Düsseldorfer Klub meldet sich im Kampf um die Oberliga zurück

DV Solingen, Spielvereinigung Solingen-Wald, Union Nettetal oder ASV Süchteln – das waren die Klubs, die vor dieser Saison häufig genannt wurden, als es darum ging, die vermeintlichen Favoriten in Gruppe 1 der Landesliga zu benennen. Der FC Kosova stand nach einem größeren Umbruch in der Sommerpause nicht so sehr im Fokus.
Doch der letztjährige Tabellendritte hat sich unter der Leitung des neuen Trainers Alfonso Del Cueto heimlich, still und leise wieder in der Spitzengruppe angemeldet. Mit drei Siegen in Serie schob sich Kosova in den letzten Wochen Stück für Stück bis auf Rang drei vor und darf sich nun am zehnten Spieltag auf ein Topspiel zu Hause gegen den direkten Verfolger ASV Süchteln freuen.
„Für die Mannschaft ist das auch eine Belohnung für die bisher geleistete Arbeit. Wir haben derzeit zwar personell ein paar Probleme, gehen aber trotzdem guten Mutes in das Spiel gegen den ASV, der wie erwartet eine sehr gute Saison spielt“, sagt Del Cueto. Dass mit Besim Fazlija (Meniskus) und Taira Tomita (Schulter) zwei erfahrene Defensivkräfte ausfallen und darüber hinaus auch Adonis Aliu aus privaten Gründen fehlen wird, ist zweifellos eine Schwächung. Doch der spanische Übungsleiter des FCK hat in dieser Saison schon unter Beweis gestellt, dass er den Kader in seiner gesamten Breite nutzt. „Wir haben viele junge Spieler im Kader, die ihre Chancen bekommen und diese auch nutzen“, betont Del Cueto.
Zu ihnen zählt Amar Kashtanjevac, der als Vertreter von Taira Tomita bislang eine sehr gute Figur abgibt. Dass der 19-jährige in der vergangenen Saison noch für die A-Junioren des VfB 03 Hilden in der Niederrheinliga auf dem Platz stand und noch relativ unerfahren ist, stört Del Cueto nicht. „Ich nehme keine Rücksicht auf Namen. Wenn ich einen jungen und einen alten Spieler auf einer Position habe, die gleich gut trainieren, entscheide ich mich in der Regel für den jüngeren Spieler.“ Dass es der 62-Jährige nicht nur bei Worten belässt, bekam zuletzt auch Fatlum Ahmeti zu spüren.
Der Torjäger war lange eine Art Lebensversicherung für den FC Kosova. In dieser Saison ist das Team aber nicht mehr so abhängig von Toren des 33 Jahre alten Ausnahmestürmers, der zuletzt zweimal in Folge auf der Bank saß und gegen den TSV Solingen gar nicht zum Einsatz kam. „Fatlum ist unverändert ein wichtiger Spieler und wir werden seine Qualitäten auch noch brauchen“, sagt Del Cueto. Womöglich schlägt Ahmetis Stunde schon am Sonntag wieder. Denn aufgrund des Ausfalls von Adonis Aliu gilt es eine Position in der Offensive neu zu besetzen.