Dieser Düsseldorfer Klub meldet sich im Kampf um die Oberliga zurück

„Für die Mannschaft ist das auch eine Belohnung für die bisher geleistete Arbeit. Wir haben derzeit zwar personell ein paar Probleme, gehen aber trotzdem guten Mutes in das Spiel gegen den ASV, der wie erwartet eine sehr gute Saison spielt“, sagt Del Cueto. Dass mit Besim Fazlija (Meniskus) und Taira Tomita (Schulter) zwei erfahrene Defensivkräfte ausfallen und darüber hinaus auch Adonis Aliu aus privaten Gründen fehlen wird, ist zweifellos eine Schwächung. Doch der spanische Übungsleiter des FCK hat in dieser Saison schon unter Beweis gestellt, dass er den Kader in seiner gesamten Breite nutzt. „Wir haben viele junge Spieler im Kader, die ihre Chancen bekommen und diese auch nutzen“, betont Del Cueto.