Dieser Düsseldorfer Fußballprofi kehrt nach Deutschland zurück

„Ich kenne Gideon noch aus meiner Zeit in Fürth und weiß, wie zuverlässig er arbeitet. Gerade dann, wenn es unbequem wird“, sagt der Aachener Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi. „Er hat sich nach seinen Verletzungspausen mit viel Disziplin zurückgekämpft. Für unsere Kaderstruktur ist er mit seiner Variabilität und Erfahrung ein echter Gewinn.“ Aachens Cheftrainer Mersad Selimbegovic ist ebenfalls von seinem neuen Schützling überzeugt: „Gideon gibt uns sowohl Kopfball- als auch Zweikampfstärke, zudem kann er in der Innenverteidigung sowie auf der Sechs spielen. Ich freue mich, dass er bei uns ist, denn seine Ruhe und klare Spielweise werden uns in den nächsten Wochen guttun.“
Begonnen in Baumberg
Jung startete einst seine Karriere bei den Sportfreunden Baumberg. Von da aus wagte er den Sprung zu Rot-Weiß Oberhausen. Beim damaligen Regionalligisten gelang ihm der Durchbruch. Zur Saison 2014/15 ging es für den Defensiv-Allrounder zum Hamburger SV, dort spielte er über mehrere Jahre sowohl in der Bundesliga als auch in der 2. Bundesliga, ehe er sich im Sommer 2021 der SpVgg Greuther Fürth anschloss. Insgesamt stehen 83 Bundesliga-Spiele und 125 Zweitliga-Partien in seiner Vita. Von Fürth aus wagte er im vergangenen Sommer den Schritt ins Ausland und unterschrieb beim türkischen Erstligisten Kayserispor. Dort kam er jedoch nur auf vier Einsätze in der Hinserie. Eins seiner Karriere-Highlights ist der Gewinn der U21-Europameisterschaft 2017 mit Deutschland.
„Ich freue mich sehr, jetzt Teil der Mannschaft zu sein“, wird Jung in der Pressemitteilung der Aachener zitiert. „Die Gespräche mit den Rachid und Mersad waren von Anfang an offen und klar. Nach den letzten Monaten will ich jetzt vor allem schnell wieder in den Rhythmus kommen und der Truppe mit voller Energie helfen.“
Für die Aachener stand Jung auch schon zweimal auf dem Platz, wenngleich nur als Joker: Beim 3:1-Erfolg in Ulm und beim 3:3 gegen Rot-Weiss Essen wurde der Routinier jeweils in der Schlussphase eingewechselt.