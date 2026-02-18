Dieser Düsseldorfer Fußballprofi kehrt nach Deutschland zurück

„Ich kenne Gideon noch aus meiner Zeit in Fürth und weiß, wie zuverlässig er arbeitet. Gerade dann, wenn es unbequem wird“, sagt der Aachener Geschäftsführer Sport Rachid Azzouzi. „Er hat sich nach seinen Verletzungspausen mit viel Disziplin zurückgekämpft. Für unsere Kaderstruktur ist er mit seiner Variabilität und Erfahrung ein echter Gewinn.“ Aachens Cheftrainer Mersad Selimbegovic ist ebenfalls von seinem neuen Schützling überzeugt: „Gideon gibt uns sowohl Kopfball- als auch Zweikampfstärke, zudem kann er in der Innenverteidigung sowie auf der Sechs spielen. Ich freue mich, dass er bei uns ist, denn seine Ruhe und klare Spielweise werden uns in den nächsten Wochen guttun.“