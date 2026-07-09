»Dieser Abschied tut verdammt weh«: Vier Abgänge bei FT Schweinfurt

Während die Freie Turnerschaft Schweinfurt in den letzten Zügen der Vorbereitung steckt, hat sich das Gesicht des Landesliga-Kaders verändert. Über die Vereinskanäle verabschiedete der Verein vier Spieler.
Ein Abschied wiegt für die FT wohl besonders schwer. Torhüter Simon Mai verlässt den Verein nach einer Ära. „Nach vielen Jahren als unsere unumstrittene Nummer eins tut dieser Abschied verdammt weh“, teilt der Klub mit. "Simon, du warst über Jahre hinweg der absolute Rückhalt im Team. Für deine neuen sportlichen Herausforderungen, zum Teil ja in ganz neuer Rolle, wünschen wir dir von Herzen nur das Beste und maximalen Erfolg!" Der ehemalige Bayernliga-Keeper schließt sich nun Gerolzhofen in der Bezirksliga an.
Auch in den Feldspieler-Reihen brechen Optionen weg. Luca Reck zieht sich vorerst aus dem Trainingsbetrieb zurück und legt eine sportliche Pause ein, um seine Akkus aufzuladen, lässt der Verein wissen: "Wir lassen dich nur ungern ziehen, aber du weißt genau: Die Tür bei uns steht für dich niemals zu."
Nach nur einem Jahr verlässt auch Pascal Rinbergas den Landesligisten wieder. Der 34-Jährige kehrte im vergangenen Sommer noch einmal zur FTS zurück und kam auf 31 Einsätze in der Landesliga Nordwest. Rinbergas übernimmt fortan die SG Sömmersdorf/Obbach/Geldersheim als Spielertrainer in der Kreisklasse.
Der vierte Abgang betrifft ein eigenes Talent. Ben Stegmann durchlief viele Jahre die Jugendabteilungen der Schweinfurter und schaffte danach den direkten Sprung in die erste Mannschaft. "Leider hast du dich nun sehr schnell für einen Wechsel entschieden", kommentierte der Verein den Abschied, fügte aber hinzu. "Die Tür ist für dich niemals ganz zu." Der 19-Jährige heuert wie Keeper Mai bei Gerolzhofen an.
Die Vorbereitung verbrachte der Landesligist im Trainingslager in der Landessportschule nach Bad Blankenburg in Thüringen. Zuletzt glückte im Test gegen Landesliga-Absteiger FC Fuchsstadt ein 3:1-Erfolg. Die Tore erzielten Tim Stühler, Dominik Popp und Moritz Kirchner.
Die neue Landesliga-Saison eröffnet die FT zu Hause. Am Samstag, dem 18. Juli, gastiert der TuS Aschaffenburg-Leider um 15 Uhr in Schweinfurt. Zuvor ist noch ein Testspiel gegen den TSV Unterpleichfeld geplant.
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