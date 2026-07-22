Dieser 17-Jährige schafft es in den Kader der SG Unterrath Niklas Leven ist seit zwei Wochen Trainer der ersten Mannschaft der SG Unterrath – und der 34-Jährige ist begeistert von seinem Team. Doch ein Talent sorgt für die Aufsehen. von Marcus Giesenfeld · Heute, 09:30 Uhr · 0 Leser

Die SG Unterrath steht vor ihrem Härtetest in der Vorrunde. – Foto: Kaan Gümüsdag

Da hatte Niklas Leven ein gutes Gespür. Schon vor Monaten verabredete der Trainer der SG Unterrath mit Manuel Schulz, der vor wenigen Jahren selbst noch als Co-Trainer am Franz-Rennefeld-Weg tätig war und nun den Posten des sportlichen Leiters beim VfB 03 Hilden bekleidet, ein Testspiel für Mittwochabend (Anstoß 19.30 Uhr). Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass dem VfB tatsächlich der Aufstieg in die Regionalliga West gelingen würde.

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Was zur Folge hat, dass zumindest aus Unterrather Sicht aus einem gewöhnlichen Vorbereitungsspiel nun der vermeintliche Höhepunkt des Sommers wird. „Für uns wird das mit Sicherheit eine anstrengende Laufeinheit. Aber wir freuen uns auf den Vergleich“, sagt Leven. Leven begeistert von seinem neuen Team Seit nunmehr zwei Wochen schart der jüngst aus der eigenen U19 in den Seniorenbereich aufgerückte Coach sein Team um sich. Und die ersten Eindrücke sind positiv. „Der Spirit ist gut. Wir haben zwar wie alle anderen auch den einen oder anderen Urlauber. Aber die Jungs, die da sind, ziehen hervorragend mit“, betont der 34-Jährige. Die Sorge, dass der Hunger auf Training und Weiterentwicklung in der Landesliga bei den Spielern nicht mehr so gegeben ist wie im leistungsorientierten Jugendfußball, hat Leven demnach nicht. „Wir haben ein Durchschnittsalter von 23 Jahren und viele Spieler dabei, die es noch einmal wissen wollen. Sie wollen sich mit guten Leistungen interessant machen, um dann vielleicht noch einmal den Sprung ein oder zwei Ligen nach oben zu machen“, erklärt der Trainer. Zu jenen Akteuren zählt mit Sicherheit auch Samuel Derkum.