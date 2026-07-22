Dieser 17-Jährige schafft es in den Kader der SG Unterrath

Da hatte Niklas Leven ein gutes Gespür. Schon vor Monaten verabredete der Trainer der SG Unterrath mit Manuel Schulz, der vor wenigen Jahren selbst noch als Co-Trainer am Franz-Rennefeld-Weg tätig war und nun den Posten des sportlichen Leiters beim VfB 03 Hilden bekleidet, ein Testspiel für Mittwochabend (Anstoß 19.30 Uhr). Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, dass dem VfB tatsächlich der Aufstieg in die Regionalliga West gelingen würde.
Was zur Folge hat, dass zumindest aus Unterrather Sicht aus einem gewöhnlichen Vorbereitungsspiel nun der vermeintliche Höhepunkt des Sommers wird. „Für uns wird das mit Sicherheit eine anstrengende Laufeinheit. Aber wir freuen uns auf den Vergleich“, sagt Leven.
Seit nunmehr zwei Wochen schart der jüngst aus der eigenen U19 in den Seniorenbereich aufgerückte Coach sein Team um sich. Und die ersten Eindrücke sind positiv. „Der Spirit ist gut. Wir haben zwar wie alle anderen auch den einen oder anderen Urlauber. Aber die Jungs, die da sind, ziehen hervorragend mit“, betont der 34-Jährige. Die Sorge, dass der Hunger auf Training und Weiterentwicklung in der Landesliga bei den Spielern nicht mehr so gegeben ist wie im leistungsorientierten Jugendfußball, hat Leven demnach nicht. „Wir haben ein Durchschnittsalter von 23 Jahren und viele Spieler dabei, die es noch einmal wissen wollen. Sie wollen sich mit guten Leistungen interessant machen, um dann vielleicht noch einmal den Sprung ein oder zwei Ligen nach oben zu machen“, erklärt der Trainer. Zu jenen Akteuren zählt mit Sicherheit auch Samuel Derkum.
Der 24-Jährige verbrachte das vergangene Halbjahr beim Oberligisten FC Büderich. Davor stand Derkum für den 1. FC Kleve und Union Nettetal ebenfalls in Liga fünf auf dem Platz. Der Abwehrspieler trug in der U17 schon einmal das Trikot der SGU, die damals noch in der Junioren-Bundesliga vertreten war. „Wir haben für diese Position noch jemanden gesucht, zumal wir im Abwehrbereich auch den einen oder anderen Verletzten haben, bei dem unklar ist, wann er wieder einsteigen kann“, erklärt Leven.
Bei Phil Knoll wird es beispielsweise noch etwas dauern. Der Kapitän der letztjährigen U19 plagt sich mit Problemen am Schambein herum. An hohe Belastung ist bei ihm noch nicht zu denken. Etwas überraschend wird sich Knoll auch in der kommenden Saison mit Noah Ayassou die Kabine teilen. Beide zählten in der letzten Saison in der U19 zum Stammpersonal von Leven. Eigentlich könnte Ayassou noch eine weitere Saison in der A-Jugend spielen. Doch anstatt zu Fortuna Köln in die DFB-Nachwuchsliga zu wechseln, entschied sich der 17-Jährige dazu, vorzeitig den Sprung in den Seniorenbereich zu wagen, um von Förderer Leven weiter geformt zu werden.