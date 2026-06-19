"Diesen Weg möchten wir konsequent weitergehen" FuPa-Teamcheck: Der 1. FC Donzdorf geht mit neuem Schwung in die nächste Spielzeit der Frauen-Verbandsliga Württemberg. von fue · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Peter Harich

Im FuPa-Teamcheck zieht Thorsten Schöllkopf, Trainer des 1. FC Donzdorf, eine Bilanz zur abgelaufenen Spielzeit in der Frauen-Verbandsliga Württemberg. Der Trainer analysiert die sportliche Entwicklung und richtet den Blick entschlossen auf die kommenden Herausforderungen.

Stolze Bilanz mit Offensiv-Feuerwerk Der Rückblick auf die abgelaufene Spielzeit fällt beim Trainerstab positiv aus, wenngleich es sportliche Höhen und Tiefen gab. „Wir sind mit der Entwicklung unseres jungen Teams in der Saison 2025/2026 insgesamt zufrieden“, sagt Thorsten Schöllkopf gegenüber FuPa. „Die Mannschaft hat im Verlauf der Runde eine sehr positive Entwicklung genommen und besonders zum Ende hin gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Ein Thema, das uns über weite Strecken begleitet hat, war die fehlende Konstanz. Gerade hier haben wir aber in den letzten Spielen bereits deutliche Fortschritte gesehen und wieder mehr Stabilität in unsere Leistungen gebracht. Offensiv konnten wir mit der höchsten Toranzahl der Liga ein klares Ausrufezeichen setzen – auch wenn wir gleichzeitig noch viele Chancen ungenutzt gelassen haben."

Die neue offensive Stärke soll dabei nicht von kurzer Dauer sein:

"Das zeigt, dass wir im Angriff sehr gut aufgestellt sind, aber weiterhin an unserer Effizienz arbeiten können. Verbesserungspotenzial sehen wir vor allem bei den Standards sowie in der Anzahl der Gegentore. Hier möchten wir gezielt ansetzen, um uns als Team weiter zu stabilisieren. Wir wissen, dass wir uns noch auf einem Weg befinden – aber genau diesen möchten wir konsequent weitergehen.“ Junge Talente im Rampenlicht Besonders die persönliche Reife der Akteurinnen sorgt für große Freude an der Seitenlinie. „Die gesamte Mannschaft hat im Laufe der Saison eine sehr positive Entwicklung genommen, was uns als Trainerteam besonders freut. Viele Spielerinnen haben individuell große Schritte nach vorne gemacht und gleichzeitig als Team weiter zueinandergefunden“, lobt der Übungsleiter.