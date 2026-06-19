"Diesen Weg möchten wir konsequent weitergehen"

Im FuPa-Teamcheck zieht Thorsten Schöllkopf, Trainer des 1. FC Donzdorf, eine Bilanz zur abgelaufenen Spielzeit in der Frauen-Verbandsliga Württemberg. Der Trainer analysiert die sportliche Entwicklung und richtet den Blick entschlossen auf die kommenden Herausforderungen.
Der Rückblick auf die abgelaufene Spielzeit fällt beim Trainerstab positiv aus, wenngleich es sportliche Höhen und Tiefen gab. „Wir sind mit der Entwicklung unseres jungen Teams in der Saison 2025/2026 insgesamt zufrieden“, sagt Thorsten Schöllkopf gegenüber FuPa.
„Die Mannschaft hat im Verlauf der Runde eine sehr positive Entwicklung genommen und besonders zum Ende hin gezeigt, welches Potenzial in ihr steckt. Ein Thema, das uns über weite Strecken begleitet hat, war die fehlende Konstanz. Gerade hier haben wir aber in den letzten Spielen bereits deutliche Fortschritte gesehen und wieder mehr Stabilität in unsere Leistungen gebracht. Offensiv konnten wir mit der höchsten Toranzahl der Liga ein klares Ausrufezeichen setzen – auch wenn wir gleichzeitig noch viele Chancen ungenutzt gelassen haben."
Die neue offensive Stärke soll dabei nicht von kurzer Dauer sein:
"Das zeigt, dass wir im Angriff sehr gut aufgestellt sind, aber weiterhin an unserer Effizienz arbeiten können. Verbesserungspotenzial sehen wir vor allem bei den Standards sowie in der Anzahl der Gegentore. Hier möchten wir gezielt ansetzen, um uns als Team weiter zu stabilisieren. Wir wissen, dass wir uns noch auf einem Weg befinden – aber genau diesen möchten wir konsequent weitergehen.“
Besonders die persönliche Reife der Akteurinnen sorgt für große Freude an der Seitenlinie. „Die gesamte Mannschaft hat im Laufe der Saison eine sehr positive Entwicklung genommen, was uns als Trainerteam besonders freut. Viele Spielerinnen haben individuell große Schritte nach vorne gemacht und gleichzeitig als Team weiter zueinandergefunden“, lobt der Übungsleiter.
Zwei aufstrebende Talente hebt er dabei ganz gezielt hervor: „Hervorheben möchten wir dennoch zwei Spielerinnen: Cesarina Reiser und Elise Riggers. Beide sind aus der B-Jugend zu uns gestoßen und haben trotz ihres jungen Alters eine beeindruckende Entwicklung gezeigt. Sie haben sich schnell an das Niveau gewöhnt, Verantwortung übernommen und dem Team mit ihren Qualitäten zusätzliche Optionen und wichtige Impulse gegeben. Das ist alles andere als selbstverständlich mit 17 Jahren.“
Um den eingeschlagenen Weg erfolgreich fortzuführen, gibt es im Sommer einige personelle Veränderungen in der Mannschaftsstruktur. Vier Spielerinnen werden den Verein arbeits- und studienbedingt verlassen: Rebekka Weber, Judith Schutte, Loreley Maier und Maja Kern.
Zudem werden Charlyne Szenk und Linda Grimminger zunächst eine Pause einlegen.
Im Gegenzug freut sich das Team auf vielversprechende Verstärkung: Leonie App, Ariona Gashi und Mia Tunc rücken aus der eigenen Jugend auf.
Externe Neuzugänge sind Celine Gückelhorn vom VfB Stuttgart II, Malin Frisch vom FSV Waldebene Ost sowie Sina Schmidt vom TV Steinheim.
Bevor der Ball wieder rollt, steht eine intensive Vorbereitung auf dem Programm. „Ein besonderes Highlight wird sicherlich das Trainingslager Anfang August. Spiel, Spaß und Teambuilding an einem kompletten Wochenende zusammen“, blickt der Trainer erwartungsvoll voraus.
Auch die sportlichen Vorgaben für das kommende Jahr sind unmissverständlich formuliert: „Weiter entwickeln, mehr Konstanz reinbekommen und einen weiteren Schritt nach vorne machen. Auch tabellarisch. Und natürlich unseren Titel bei der Süddeutschen Futsalmeisterschaft verteidigen.“
Im engen Rennen um die Meisterschaft für die Spielzeit 2026/2027 hat der Coach bereits einen klaren Favoriten ausgemacht. Auf die Frage nach dem aussichtsreichsten Titelanwärter nennt er den SV Eutingen: „Da sie die letzten beiden Jahre schon konstant gute Leistungen gebracht haben und jeweils auf den vorderen Plätzen hinter den Meistern gelandet sind.“
Auch abseits des eigenen Vereinsgeschehens macht sich Schöllkopf Gedanken über die Entwicklung des Sports und beurteilt die Regeländerungen der Weltmeisterschaft mit gemischten Gefühlen. „Die Regeln rund ums Zeitspiel finde ich auf jeden Fall gut. Aus meiner Sicht müsste man da aber noch konsequenter sein – nicht nur ankündigen, sondern wirklich durchziehen und auch mal klar pfeifen. Nur dann bringt es am Ende wirklich was“, analysiert er.
„Die Trinkpausen sehe ich eher kritisch. Klar, wenn es richtig heiß ist, machen sie absolut Sinn – aber pauschal bei jedem Spiel brauche ich sie nicht unbedingt. Spannender fände ich da eher die Idee eines Timeouts pro Team. So könnte jede Mannschaft einmal bewusst eingreifen, ohne dass es künstlich irgendwie Spielunterbrechungen gibt.“