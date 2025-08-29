Diesen Spieler holt Ratingen 04/19 vom Liga-Konkurrenten

Dass Ratingen 04/19 für die aktuelle Saison der Oberliga noch Verstärkung für die Defensive benötigt, war kein Geheimnis. In Kapitän Gianluca Silberbach steht derzeit nur ein „echter“ Innenverteidiger bereit, da Abwehrchef Phil Spillmann verletzt ist. Die hohe Gegentor-Quote von sechs Treffern in zwei Spielen hatte das Team lediglich verkraften können, weil es sieben Tore schoss und so aus den ersten beiden Spielen vier Punkte holte.

Die Quote hatte Trainer Damian Apfeld im Gespräch mit unserer Redaktion als „katastrophal“ bezeichnet, sie aber auf Fehler in der gesamten Mannschaft und nicht nur auf solche der Defensive zurückgeführt. Den Mannschaftsteil hat der Verein nun aber noch gestärkt: Vom Liga-Konkurrenten ETB Schwarz Weiß Essen wechselt Almedin Gusic nach Ratingen.

Mit erst 22 Jahren hat der 1,90 Meter große Innenverteidiger bereits 83 Oberliga-Spiele absolviert, in denen ihm sieben Tore und eine Vorlage gelangen. „Er ist ein junger Spieler, der aber schon Oberliga-erfahren ist. Er kann Innenverteidiger und Sechser spielen und bringt eine gewisse Körperlichkeit mit. Das ist eine sehr gute Verpflichtung für uns“, sagt Apfeld, der Gusic schon länger kennt: „Als ich die acht Monate beim FC Kray tätig war, habe ich ihn aus der A-Jugend in die Oberliga-Mannschaft hochgezogen und ihn nach überstandenem Kreuzbandriss auch zum ETB geholt, wo er dann zwei Jahre bei mir gespielt hat“, berichtet der 04/19-Chefcoach.

Der späte Transfer sei nicht die „ganz feine Englische Art“, weiß Frank Zilles, der Sportliche Leiter der Ratinger betont aber: „Almedin ist auf uns zugekommen. Wir haben noch jemanden für die Abwehr gesucht, Damian ist überzeugt von ihm, und deswegen machen wir das.“ Auch Apfeld berichtet: „Almedin wollte sich verändern, und es war ja kein Geheimnis, dass wir in der Defensive noch jemanden benötigen, weil wir da sehr dünn besetzt sind.“ Zwar hat er neben Silberbach und Spillmann mit Clinton Asare und Armin Deljkovic noch Alternativen, der Trainer erklärt aber: „Wir wissen auch um Deljkos Qualitäten in der Offensive.“ Die kann 04/19 nun wieder vermehrt nutzen, wenn Gusic in die Abwehr geht – vielleicht ja schon am Freitagabend im Heimspiel gegen Aufsteiger SV Blau-Weiß Dingden (19.30 Uhr, Götschenbeck).