Diesen Luxus will sich die DJK Twisteden gönnen

Die DJK Twisteden findet sich nach dem Auftakt in der Bezirksliga in ungewohnten Höhen wieder. Die Mannschaft steht nach dem 8:0 im Heimspiel gegen die SGE Bedburg-Hau an der Spitze der Gruppe vier. Doch Trainer Marcel te Nyenhuis setzt nach dem Traumstart erst einmal auf ganz kontrollierte Offensive und hält am traditionellen Saisonziel fest.

Der Coach hält den Ball aus gutem Grund noch flach. Denn er weiß, was ein Manko seiner Mannschaft in den vergangenen Jahren war. „Da hat uns die nötige Konstanz gefehlt. Die müssen wir erst einmal reinbringen, um in unserer Entwicklung den nächsten Schritt zu machen“, sagt Marcel te Nyenhuis. Deshalb wäre er aktuell erst einmal zufrieden, wenn „wir Platz neun aus der vergangenen Saison bestätigen können“.

Für die DJK Twisteden, deren beste Platzierung nach dem Aufstieg im Jahr 2017 der sechste Platz in der Saison 2023/24 war, geht es erst einmal nur darum, für den Verbleib in der Liga zu punkten. „In Twisteden ist es schon Luxus, wenn man im Frühjahr in der Tabelle nicht mehr nach unten schauen muss. Da wollen wir erst einmal hin. Und dann können wir uns über eine neue Zielsetzung unterhalten“, sagt te Nyenhuis.

Team ist stark aufgestellt

Für ein besseres Abschneiden sprechen indes zwei Dinge. Zum einen ist der Bezirksligist in der Breite besser besetzt als zuletzt, auch wenn er in Matthis Baumann und Jos Czeranka (beide DJK Twisteden II) zwei wichtige Akteure verloren hat. Denn in Fabian Rasch (Viktoria Winnekendonk), Leonard Hartings (A-Jugend Kevelaerer SV), Niklas Pooth und Elias Janßen (beide eigene Jugend) sind vier Spieler neu im Kader.

Neuzugang Fabian Rasch hat zum Auftakt gleich einmal das wohl beste Sturmduo der Liga in den Schatten gestellt. Er erzielte gegen die SGE drei Tore. Die Top-Angreifer Tom Cappel und Torben Schellenberg trafen jeweils „nur“ einmal. Den Coach hat es gefreut. „Es war schön, dass wir sechs verschiedene Torschützen hatten und einmal andere Spieler im Rampenlicht standen“, sagt Marcel te Nyenhuis. Will heißen: Die DJK Twisteden macht halt nicht nur aus, dass sie zwei sehr gefährliche und schnelle Angreifer in ihren Reihen hat. „Unser Kapitän Chris Kleuskens ist auch sehr wichtig für die Mannschaft. Er hat gegen Bedburg-Hau zum Beispiel vier Tore vorbereitet. Und Yannik Thielen ist wegen seiner Qualitäten in der Defensive und im Spielaufbau enorm wertvoll für uns“, so te Nyenhuis.

Apropos Defensive. Den Trainer hat fast mehr als die acht eigenen Treffer gefreut, dass hinten die Null stand. Schließlich ist ein Ziel in dieser Saison, dass die DJK in der Defensive stabiler agiert. Die Richtung stimmt. Dafür gab es eine Belohnung. „Ich habe der Mannschaft ein Getränk spendiert, das ihr besonders gut schmeckt“, so te Nyenhuis.