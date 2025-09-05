Diesen Jugendteams winken Duelle dem BVB oder den Bayern

Neben Vorjahresmeister SG Unterrath, der in Sachen Nachwuchsarbeit erstaunlicherweise immer einiges zu bieten hat, sehen Insider bei den A-Junioren, die in der Regel sonntags um 11 Uhr spielen, den TSV Meerbusch, Absteiger aus der U19-DFB-Nachwuchsliga, und eben St. Tönis weit vorne. Der hat nach unzähligen Probetrainings mit fast 50 Bewerbern und anderweitig Auserwählten sein Team kräftig verändert, um an die Qualität der vergangenen Spielzeit anknüpfen zu können. Mit Sam Hobert (Alemannia Aachen) und Keeper Janne Meurer (Fortuna Düsseldorf) sollen auch zwei hoffnungsvolle Talente unter den 18 Neuen dabei sein.

Der KFC Uerdingen hat sich in der Relegation gegen Süchteln, Schonnebeck und Wersten 04 Düsseldorf durchgesetzt. Trainer Yannik Nawrocki, im zweiten Jahr in Amt und Würden und früher mal in Diensten des SV Straelen, sagt zur anstehenden Saison: „Unser Ziel ist im Optimalfall, was auch mit allen Beteiligten klar kommuniziert wurde, die Relegation zu vermeiden. Im Kader gab es vergleichsweise mit fast 50 Prozent neuen Spielern schon große Veränderungen.“ Um dieses Ziel zu realisieren, muss seine Truppe zwischen Platz eins und sieben einlaufen. Die Plätze acht bis elf gehen in die Relegation, die Ränge zwölf bis 14 steigen ab. Außerdem: Der Herbstmeister steigt noch im Winter in die DFB-Nachwuchsliga auf und könnte da durchaus auch auf Kontrahenten wie Borussia Dortmund, Schalke 04, Mainz 05, Bayer Leverkusen, Eintracht Frankfurt, Borussia Mönchengladbach oder Bayern München treffen.

Viel Bewegung im Transfermarkt

„Wir wollen die Ambitionen nicht so hoch schrauben. Ich habe die Aufgabe, die Spieler groß zu machen. Der Transfermarkt war arg in Bewegung und trotz der guten Platzierungen der Vergangenheit haben wir nicht viel zu verlieren“, lässt sich derweil Trainer Roman Esser von den C-Junioren des SC Krefeld in die Karten schauen. Platz eins bis acht würde den direkten Klassenerhalt bedeuten, was für die Elf kein Problem sein dürfte. Der Neunte und Zehnte müssen in die Qualifikation und der Elfte und Zwölfte steigen direkt ab. Gespielt wird bei den C-Junioren fast immer samstags ab 15 Uhr.