Diese zwei Teams spielen um die Landesliga, Düsseldorfer vor Abstieg

In der Bezirksliga Niederrhein, Gruppe 1, steht zwar immer noch kein Absteiger fest, dafür ist die Rechnung um den Aufstieg in die Landesliga einfach: Durch den Topspiel-Sieg der SG Benrath-Hassels gegen den MSV Düsseldorf, fliegt der MSV aus dem Rennen raus - der TSV Solingen mischt als Spitzenreiter weiter mit - mehr hier !

Die Aufstiegssituation wird im folgenden Text näher erklärt: hier klicken! Im Tabellenkeller kassierten der SC Düsseldorf-West und der TuS Gerresheim weitere Niederlagen, weshalb es in der kommenden Woche zum ersten Abstieg kommen kann. Nach dem 1:4 des TSV Urdenbach wird es aber auch für den dritten Düsseldorf-Klub eng; gut möglich, dass alle Absteiger aus Düsseldorf kommen. Während dem SC West acht Punkte auf den Relegationsplatz fehlen (18 sind noch zu holen), fehlen Gerresheim zwölf und Urdenbach sieben.

Dieser Mehrfach-Abstieg hätte zur Folge, dass vier A-Ligisten in Düsseldorf absteigen müssen.

SV Solingen 08/10 – SC Düsseldorf-West 5:0

SV Solingen 08/10: Dennis Trunschke, Nils Freitag (70. Cihan Demirtas), Ben Marcel Jelitte, Malik Amoussou-Tchibara, Bilal Elias, Robin Raaphael Heist, Akin Müjde, Giuseppe Vraka (62. Eric Nelkenbrecher), David Kuju (46. Luan Ismajli), Max Zäh (60. Altin Shala), Serkan Gürdere (69. Emre Mujde) - Trainer: Rosario Tilaro - Trainer: Erdim Soysal

SC Düsseldorf-West: Julien Schneider, Simon Hörster (56. Aleksandar Zlateski), Seiya Gotanda, Rikuto Maruki (56. Charly Klein), Mustafa Cem Beydagi (57. Ben Krümpelmann), Masahiro Ota, Ryo Matsutaka, Atsushi Waki, Murat Yildiz, Masanira Igrashi, Shunya Hashimoto (62. Shuta Kamiya) - Trainer: Said Essahel El Alaoui - Trainer: Tolga Poyraz

Schiedsrichter: Christopher Lischke - Zuschauer: 31

Tore: 1:0 Robin Raaphael Heist (9.), 2:0 Max Zäh (44.), 3:0 Giuseppe Vraka (49.), 4:0 Serkan Gürdere (61.), 5:0 Serkan Gürdere (68.)



TSV Solingen – SC Germania Reusrath 2:0

TSV Solingen: Robin Schulze, Nils Watzlawik (85. Marcel Gerasch), Luis Reck, Niklas Paul Beckmann, Christian Krone, Leonidas Goudinas, Elias Dittmann (59. Tom Gray), Alexander Bernd Klatt, Armando Ciavarella, Jannik Weber, Jasper Teske (90. Leon Musial) - Trainer: Nils Esslinger - Trainer: David Inden

SC Germania Reusrath: Tim Hechler, Fabian Steinhäuser, Ferhat Tuncer, Jan Tobias Gies, Tobias Bauer, Pascal Hinrichs, Marcel Kachnowski, Ayman Mechbal, Henning Barenbrügge (85. Moritz Kaufmann), Anael Mazaza (80. Giuseppe Licausi), Luca Oliver Piatkowski (80. Paul Degner) - Trainer: Marco Schobhofen

Schiedsrichter: Oguz Gülen - Zuschauer: 90

Tore: 1:0 Alexander Bernd Klatt (45.), 2:0 Jannik Weber (82.)



TuSpo Richrath – CfR Links Düsseldorf 5:1

TuSpo Richrath: Leon Sonny Täger, Emil Vincazovic, Max Uhlenbrock, Fatih Türkoglu, Marco Uebber, Maximilian Armerding, Arian Ugljani, Marcel Brunnhuber (57. Niklas Paul Kreft), Brando de Gracia, Julian Pape (82. Fabian Gilbeau), Florian Heuschkel (77. Rzgin Issa) - Trainer: Lukas Beruda - Trainer: Alexander Rüttgers

CfR Links Düsseldorf: Oliver Schilbock, Justin Pfeifer (72. Edgar Luft), Mark Drinkuth, Marius Möller, Patrick Kamprakis, Nicolai Hoppe, Linus Appiah, Sebastian Rogge, Marvin Mainz, Sana Saidykhan (81. Aldo Lile), Andre Kobe (77. Noah Singateh) - Trainer: Panagiotis Liomas

Schiedsrichter: Mohamed Selmo - Zuschauer: 65

Tore: 1:0 Maximilian Armerding (1.), 1:1 Marvin Mainz (2.), 2:1 Julian Pape (3.), 3:1 Sana Saidykhan (52. Eigentor), 4:1 Julian Pape (56.), 5:1 Brando de Gracia (87.)



SG Benrath-Hassels – MSV Düsseldorf 3:2

SG Benrath-Hassels: Tino Divkovic, Davor Todorovic, Shahab Emjed Kazim, Kenan Hreljic, Ryoto Inokawa (72. Viktor Blauth), Adin Civa (58. Tim Hölscher), Harun Ünlü (64. Ihor Maksymovych), Dennis Durmus, Mirnes Selamovic (66. Pascal Tonou), Benjamin Prah (78. Alan Santos Passos), Vedin Kulović - Trainer: Nermin Ramic

MSV Düsseldorf: Asterios Karagiannis, Samir Azirar, Wiren Bhaskar, Jannik Stevens, Edward Osei-Nikansah, Ryota Nakaoka (78. Celil Günes), Aleksandar Pranjes, Ali Daour (56. Majid Abdalla), Said Harouz (72. Jürgen Simon Sai), Shohei Nelson Lukoma Yamashita, Derman Disbudak (72. Kari Fabian Nowotzin) - Trainer: Mohamed Rifi

Schiedsrichter: Mohamed Wahbi - Zuschauer: 120

Tore: 0:1 Shohei Nelson Lukoma Yamashita (10.), 1:1 Mirnes Selamovic (38.), 1:2 Derman Disbudak (50.), 2:2 Dennis Durmus (60.), 3:2 Harun Ünlü (63.)



TuS Gerresheim – TV Kalkum-Wittlaer 1:2

TuS Gerresheim: Fabian Conrads, Jan-Eric Heydn, Tim Aydt, Jan Tümmers, Irfan Nebi, Engin Cakir, Pascal Santo, Patrick Huber, Ihab Hichami, Akom Kevin Twum-Barimah, Alper Yasar - Trainer: Harald Becker

TV Kalkum-Wittlaer: Daniel Robrecht, Altan Top, Philipp Kuschel (46. Leandro Heintze), Uros Markovic, Benedict Mbuku, Lars Jansen (90. Johann Schlarmann), Mert Kefeli, Noel Heitkamp (85. Jan Klug), Nico Pesch, Max Rülke, Arsen Konoval - Trainer: Navid Fazeli

Schiedsrichter: Ümit Göksu (Mönchengladbach) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Pascal Santo (45.+25), 1:1 Nico Pesch (59.), 1:2 Nico Pesch (68.)



TSV Urdenbach – Ratingen 04/19 II 1:4

TSV Urdenbach: Daniel Leurs, Marvin Borchers, Gaito Yamada (0. Takumi Miyata) (80. Takumi Miyata), Athanasios Melas, Simon Scheer, Achraf Chayeb, Justin Kotlorz, Tim Scharpel, Dominik Budde (88. Michel Feeger), Dennis Hanuschkiewitz, Tom Benett Nagel - Trainer: Mike Kütbach - Trainer: Kamil Cavallo

Ratingen 04/19 II: Dario Ljubic (66. Nubar Berberyan), Len Carlo Brammertz (46. Osazuwa Victor Uwas), Paul Christian Berger, Schayan Safarpour-Malekabad, Laurence Christos Westenhuber (46. Ashraf Abdousamadou), Ali Can Aktag, Sami Alnur Bachir Niam (60. Henry Kaiser), Konstantin Siveski, Yasin Bünyamin Uzun (60. Dustin Hörz), Layth Aljawabra, Sven Kreyer - Trainer: Andreas Voss

Schiedsrichter: Kevin Schröter - Zuschauer: 70

Tore: 0:1 Yasin Bünyamin Uzun (56.), 0:2 Henry Kaiser (71.), 0:3 Osazuwa Victor Uwas (83.), 0:4 Osazuwa Victor Uwas (87.), 1:4 Manuel De Marcos Calles (90.)



DJK Sparta Bilk – HSV Langenfeld 3:2

DJK Sparta Bilk: Timo Utecht, Adnan Hotic (70. Roman Nahimi), Rene Reuland (67. Dilvan Baran Alkan), Florian Gnida (61. Marco Tassone), Luc-Colin Okicic, Ayoub Alaiz (89. Alon Abelski), Alon Abelski, Patrick Percoco, Kevin Tiedtke, Ben Abelski, Marco Meyer - Trainer: Jörn Heimann

HSV Langenfeld: Christian Cyrys, Christopher Luis Dietz, Bilal El Marhoumi (81. Gianluca Gagliardi), Finn Jaron Schwake, Christos Liampos, Leon Wallraf, Faissal El Amrani, Nabil El Marhoumi, Ouassim Charroud (56. Nikolaos Georgiou), Gian Luca Schumann (67. Luca Mario Attardi), Severin Krayer - Trainer: Heiko Schornstein - Trainer: Roberto Marquez - Trainer: Demetrio Scelta

Schiedsrichter: Oktay Sarier (Dormagen) - Zuschauer: 50

Tore: 1:0 Marco Meyer (14.), 2:0 Marco Meyer (50.), 2:1 Severin Krayer (77.), 2:2 Christopher Luis Dietz (82.), 3:2 Marco Meyer (90.+5)



TSV Eller 04 – SSV Berghausen 5:3

TSV Eller 04: Hiroyuki Horii, Noah Basil Karczewski (81. Minseo Cho), Julien Augarde, Sascha Bechert (75. Yavuz Erdogan), Diego Ventura de Sousa (56. Eridon Fazliu), Fabrizio Leone, Tim Kasparek, Marc Daehne, Kevin Joao Lobato (56. Nico Stracke), Dennis Ordelheide, Fabian Stutz - Trainer: Kerim Kara

SSV Berghausen: Louis Christoph, Benedikt Brusberg, Nick Michna, Musa Ceesay, Phillip Wenzel, Robin Bastian, Nils Dames, Raphael Schruff (81. Ege Kilic), Robin Scholer (67. Bünyamin Tosun), Tom Klaaßen (75. Leon Mockschan), Justin Bartoschek (85. Daniel Nellen) - Trainer: Ralf Dietrich - Trainer: Sebastian Rommerswinkel

Schiedsrichter: Philipp Miehle (Wuppertal) - Zuschauer: 47

Tore: 1:0 Dennis Ordelheide (22.), 2:0 Noah Basil Karczewski (33.), 3:0 Tim Kasparek (50.), 4:0 Fabian Stutz (60.), 4:1 Raphael Schruff (64.), 4:2 Nils Dames (70. Foulelfmeter), 5:2 Nico Stracke (73.), 5:3 Nick Michna (84.)



DSC 99 Düsseldorf – Lohausener SV 3:2

DSC 99 Düsseldorf: Mattis Klöpper, Eray Achmet, Anton Redlich, Ousainou Sarr, Pascal Ryboth, Max Gruschel (77. Nils Knuplesch), Tom Boris Hennig (75. Richard Marliani), Carlo Salman (90. Kaan Barak), Mike Robert Walbröhl, Dennis Dowidat (62. Pierluigi Principe), Abdoulie Sarr (57. Maciej Jan Herod) - Trainer: Sascha Walbröhl

Lohausener SV: Robin Löhr-Godenschweig, Tobias Mombartz, Ole Cloppenburg (90. Alexios Mantzas), Jens Wunder, Niklas Macher, Lennart Auer (57. Till Friedrich), Nils Sprenger, Jona Simon, Lukas Kleine-Bley, Jannick Meng, Jannik Jürgensen - Trainer: Nikos Tsakiris

Schiedsrichter: Stefan Semir (Krefeld) - Zuschauer: 30

Tore: 1:0 Max Gruschel (16.), 1:1 Jannick Meng (20.), 2:1 Max Gruschel (31.), 3:1 Max Gruschel (47.), 3:2 Jens Wunder (58.)

Das sind die nächsten Spieltage

29. Spieltag

Fr., 25.04.25 19:30 Uhr SC Germania Reusrath - CfR Links Düsseldorf

Fr., 25.04.25 20:00 Uhr TuSpo Richrath - TuS Gerresheim

So., 27.04.25 13:30 Uhr Ratingen 04/19 II - DJK Sparta Bilk

So., 27.04.25 15:15 Uhr HSV Langenfeld - SV Solingen 08/10

So., 27.04.25 15:30 Uhr TV Kalkum-Wittlaer - TSV Urdenbach

So., 27.04.25 15:30 Uhr MSV Düsseldorf - TSV Solingen

So., 27.04.25 15:30 Uhr Lohausener SV - SG Benrath-Hassels

So., 27.04.25 15:30 Uhr SSV Berghausen - DSC 99 Düsseldorf

So., 27.04.25 15:30 Uhr SC Düsseldorf-West - TSV Eller 04