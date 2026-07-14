Diese Zugänge sollen Aufsteiger SC Unterbach helfen

Nun wartet also die Herausforderung Bezirksliga auf die Unterbacher, die der Gruppe 1 mit den Düsseldorfer und Neuss/Grevenbroicher Klubs zugeordnet wurden. Am 6. Juli in die Vorbereitung eingestiegen, empfängt der SCU an diesem Mittwoch um 19.30 Uhr auf dem Sportplatz Niermannsweg zum ersten Testspiel den letztjährigen Ligarivalen Sportfreunde Gerresheim. Gleich ein interessanter Vergleich.

Am 26. Juli stellt sich der neue Bezirksligist beim SSV Erkrath vor, der in der abgelaufenen Spielzeit nur knapp den Wiederaufstieg in die Kreisliga A verpasste. Der Anstoß im Stadion an der Freiheitstraße erfolgt bereits um 13 Uhr. Bei der SpVg Hilden 05/06 steht dann am 9. August um 15.30 Uhr die Generalprobe vor dem ersten Bezirksliga-Spieltag an, der am 16. August im Terminkalender steht.

Anschließend sind die Unterbacher beim Vorbereitungsturnier des TuS Gerresheim zu Gast. Am Freitag, 31. Juli, um 20 Uhr geht es gegen den Lohausener SV, tags darauf um 14.30 Uhr gegen das Kreisliga-A-Team des Veranstalters und um 17.30 Uhr gegen Sportfreunde Gerresheim. Für Sonntag sind die Platzierungsspiele angesetzt.

Die geringe Anzahl an Testspielen ist nachvollziehbar, da Bellinghausen ein eingespieltes Team zur Verfügung steht und die personellen Veränderungen demzufolge überschaubar sind. „Mit der auf den ersten Blick geringen Anzahl an Freundschaftsspielen machten wir vor der vergangenen Saison gute Erfahrungen. Die Mannschaft kennt sich, die Abläufe sind weitgehend bekannt. Dafür ist die Intensität in den Trainingseinheiten umfangreicher. Unser Trainerteam hat da feste Vorstellungen“, umreißt Thomas Schulzky, der Fußball-Abteilungsleiter des SCU, in groben Zügen den Ablauf der sechswöchigen Vorbereitung.

Zwei Zugänge aus Hochdahl

In dieser müssen sich dann auch die Zugänge beweisen. Vom Nachbarn SC Rhenania Hochdahl wechselten die in der vergangenen Bezirksliga-Saison bereits bewährten David Mislovic für die Abwehr und Hamza El Ouamari für das Mittelfeld nach Unterfeldhaus. Sportliches Neuland betreten dagegen die 19-jährigen Avi Mahmud und Yan Tuan Nguyen, die aus den A-Junioren des VfB 03 Hilden kamen.

Dazu kann Ex-Profi Bellinghausen wieder mit drei Akteuren planen, die in der Aufstiegssaison gar nicht oder nur kurzzeitig zur Verfügung standen.

Das gilt zum einen für Mittelfeldspieler Pascal Thomassen, der nach einer Oberschenkelverletzung und dem anschließenden Berlin-Aufenthalt wegen seines Studiums nur auf fünf Einsätze kam. Nach einem im letzten Meisterschaftsspiel der Saison 2024/25 erlittenen Kreuzbandriss hat auch Anton Böhme zwischenzeitlich das Mannschaftstraining wieder aufgenommen.

Genauso verhält es sich bei dem im vergangenen Sommer vom Landesligisten GSV Moers gekommenen und eigentlich als Führungsspieler eingeplanten 34-jährigen Mittelfeldspieler Lewis Brempong, der aufgrund einer Knieverletzung und späteren Operation nur acht Partien absolvierte.

„Spätestens Ende September sollte das Trio wieder voll zur Verfügung stehen und uns direkt weiterhelfen. Auch die drei sind ja eigentlich gefühlte Neuzugänge“, macht Dimitrios „Dimi“ Thoidis deutlich. Gleichzeitig sagt der Sportliche Leiter des SCU: „So ganz sind unsere Personalplanungen nicht abgeschlossen. Mit zwei, drei Spielern, die auch mittrainieren, sind wir im Gespräch. Da könnte sich noch etwas ergeben.“