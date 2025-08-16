Diese Zugänge hat der KFC Uerdingen beim ersten Heimspiel präsentiert

KFC-Trainer Julian Stöhr hatte in der vergangenen Woche betont, mit seinem kleinen Kader sehr zufrieden zu sein, aber gleichzeitig auch betont, dass man sich weiteren Verpflichtungen nicht verschließen werde, wenn diese sinnvoll erscheinen. Dies ist bei Ephraim Kalonji und Adam Tolba zweifelsohne der Fall, beide bringen Regionalliga-Erfahrung mit und sind Alternativen für das variable Offensivspiel des KFC Uerdingen. Stöhr hatte auch gesagt, dass er neue Spieler nicht als zwingende Notwendigkeit betrachte. „Wenn nichts mehr passiert, dann ist das auch in Ordnung.“ Die Planstelle auf der Sechs sei bereits intern gelöst worden, indem Ole Päffgen eine Reihe nach vorne rückt. Nun ist aber doch was passiert – und das dürfte den Trainer auch freuen.