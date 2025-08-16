Diese Zugänge hat der KFC Uerdingen beim ersten Heimspiel präsentiert

Diese Überraschung ist wahrlich gelungen. Einige Minuten vor dem Anpfiff des ersten Spiels des KFC Uerdingen in der Oberliga Niederrhein am Freitagabend in der Grotenburg gegen die Sportfreunde Baumberg haben die Verantwortlichen des KFC noch die Verpflichtung zweier neuer Spieler bekannt gegeben. Diese standen am Freitagabend freilich noch nicht zur Verfügung, werden dem Kader von Trainer Julian Stöhr allerdings in den kommenden Wochen und Monaten gut zu Gesicht stehen.
Sportdirektor Michael Nagorny rief unter dem Applaus der 2288 Zuschauer zunächst eine Verstärkung für den Sturm auf den Rasen. Ephraim Kalonji wird künftig das Trikot der Blau-Roten tragen. In seiner Vita stehen bereits etliche Spiele in der Regionalliga West, in 73 Partien erzielte der Angreifer 15 Tore und bereitete vier weitere vor. In der vergangenen Saison war er in eben jener Liga noch für den 1. FC Düren am Ball, der inzwischen auch fünftklassig unterwegs ist – allerdings im Verband Mittelrhein. Zuvor spielte er mehrere Jahre in der U23 von Fortuna Düsseldorf, wo er auch einige Jugendmannschaften durchlaufen hat.
Der zweite Zugang, den Michael Nagorny und Geschäftsführer Sebastian Schmidt auf den Rasen riefen, ist für die KFC-Fans ein alter Bekannter. Adam Tolba, der aus der Jugend des VfL Bochum stammt, hatte in der vergangenen Saison 22 Spiele in der Regionalliga West für den KFC Uerdingen absolviert und dabei ein Tor erzielt sowie zwei vorbereitet. Der 20-Jährige wird den Uerdingern nun auch in der Oberliga zur Verfügung stehen.
Kalonji und Tolba verfolgten gespannt das Auftaktspiel des KFC und sahen zunächst, wie sich die Hausherren schwer taten, nach der Pause aber besser wurden. Und sie haben erlebt, welche Wucht das Publikum in der Grotenburg entwickeln kann. Dieses Stadionerlebnis dürfte die Vorfreude der beiden, so etwas vom Rasen aus zu erleben, befeuert haben.
KFC-Trainer Julian Stöhr hatte in der vergangenen Woche betont, mit seinem kleinen Kader sehr zufrieden zu sein, aber gleichzeitig auch betont, dass man sich weiteren Verpflichtungen nicht verschließen werde, wenn diese sinnvoll erscheinen. Dies ist bei Ephraim Kalonji und Adam Tolba zweifelsohne der Fall, beide bringen Regionalliga-Erfahrung mit und sind Alternativen für das variable Offensivspiel des KFC Uerdingen. Stöhr hatte auch gesagt, dass er neue Spieler nicht als zwingende Notwendigkeit betrachte. „Wenn nichts mehr passiert, dann ist das auch in Ordnung.“ Die Planstelle auf der Sechs sei bereits intern gelöst worden, indem Ole Päffgen eine Reihe nach vorne rückt. Nun ist aber doch was passiert – und das dürfte den Trainer auch freuen.