Diese Zugänge erfreuen die Sportfreunde Baumberg Ein Kölner Offensivallrounder und ein Velberter Torwart-Talent sind die nächsten Transfers der Baumberger. Der Oberligist erwartet Bundesligist Bayer 04 Leverkusen. von RP / Thomas Schmitz · Heute, 18:30 Uhr · 0 Leser

Der Vorbereitungsplan von Salah El Halimi steht. – Foto: Jens Terhardt

Oberligist Sportfreunde Baumberg hat für die neue Saison mit Felix Neuhäuser die nächste Verstärkung an Land gezogen. Der 25-jährige Offensivspieler wechselt vom FC Hürth an den Kielsgraben. Der Linksfuß wurde unter anderem bei Viktoria Köln und Fortuna Köln ausgebildet und bringt zudem Erfahrung aus seinen Stationen beim 1. FC Kaan-Marienborn und Eintracht Hohkeppel mit.

SFB-Cheftrainer Salah El Halimi zeigt sich hocherfreut: „Mit Felix Neuhäuser bekommen wir einen Spieler, den wir bereits in der vergangenen Saison intensiv beobachtet haben. Umso mehr freut es uns, dass der Wechsel jetzt geklappt hat. Felix ist ein sehr dynamischer Offensivspieler, der sowohl als Mittelstürmer, über die Außenbahnen als auch als hängende Spitze eingesetzt werden kann und uns dadurch viele Möglichkeiten gibt. Er verfügt über einen starken linken Fuß, einen harten Abschluss und ist auch aus der Distanz jederzeit torgefährlich. Darüber hinaus bringt er eine hohe Laufbereitschaft mit, arbeitet konsequent gegen den Ball und besitzt die Fähigkeit, auch in engen Räumen kreative Lösungen zu finden. Mit seinem Tempo, seiner Flexibilität und seiner Mentalität wird er unser Offensivspiel bereichern.“ Junger Keeper kommt Außerdem präsentieren die SFB nach dem Karriereende von Routinier Daniel Schwabke auf der Torwartposition mit Jonathan Freitag den vierten Zugang. Der 19-Jährige kommt von der SSVg Velbert und bringt trotz seines jungen Alters bereits eine hochwertige Ausbildung aus den Nachwuchsleistungszentren des FC Schalke 04 und von Rot-Weiß Oberhausen mit. Freitag gilt als ehrgeiziger und entwicklungsfähiger Torwart, der den eingeschlagenen Weg des Vereins mitgehen möchte.

El Halimi sagt: „Jonathan hat eine sehr gute fußballerische Ausbildung genossen und bringt trotz seines jungen Alters bereits viel Qualität mit. Er ist ein starker Torwart auf der Linie, verfügt über gute fußballerische Fähigkeiten und zeichnet sich durch eine klare und permanente Kommunikation mit seinen Vorderleuten aus. Darüber hinaus überzeugt er durch sein gutes Stellungsspiel und seine schnelle Entscheidungsfindung in Drucksituationen. Auch im Eins-gegen-Eins zeigte er immer wieder seine Stärken. In den Gesprächen hat Jonathan einen sehr ehrgeizigen und lernwilligen Eindruck hinterlassen. Wir freuen uns, dass er sich für unseren Weg entschieden hat, und sind überzeugt, dass er sich bei uns hervorragend weiterentwickeln wird.“ Nach Angaben des SFB-Vorsitzenden Jürgen Schick werden weitere Verpflichtungen zeitnah bekannt gegeben. Auch auf die wartet dann im vierten Testspiel der Höhepunkt der Vorbereitung: Am 18. Juli erwartet der Fünftligist zur offiziellen Eröffnung des MEGA-Stadions zur gewohnten Bundesliga-Anstoßzeit um 15.30 Uhr den benachbarten Bundesligisten Bayer 04 Leverkusen – gegen den zuletzt Bundesliga-Sechsten und Meister der Saison 2023/24 wird das Schmuckkästchen sicherlich aus den Nähten platzen. „Die Gesamtzuschauerzahl wird nach Absprache mit dem Gegner und der Stadt begrenzt sein, während das Kontingent pro Kopf keine Obergrenze vorsieht“, erläutert Schick, „der Vorverkauf steigt ab dem 29. Juni ab 17 Uhr bei uns im Vereinsheim.“