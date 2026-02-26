Diese vier Teams warten noch auf den ersten Saisonsieg

Bevor wir (endlich) in die Rückrunde starten, blicken wir noch einmal zurück und beleuchten die vier Teams, die in dieser Saison noch ohne (Liga-)Sieg sind.
Wichtig vorab: Wenn wir von sieglosen Teams sprechen, beziehen wir uns ausschließlich auf die Ligaspiele. Pokalspiele sind ausgeklammert, Testspiele sowieso. In den höherklassigeren Ligen haben alle schon mindestens ein Mal das Feld auch als Sieger verlassen. Auf regionaler Ebene, aber auch in der Berlin-Liga sowie beiden Landesligen gibt es keine sieglosen Teams mehr. Doch in der Bezirksliga wartet eine Mannschaft noch die Erlösung.
Der FC Spandau 06 wartet nicht nur auf den ersten Sieg der Saison, sondern gar auf den ersten Punktgewinn. Die Mannschaft vom Ziegelhof verlor alle bisher 15 gespielten Partien in der Bezirksliga Staffel 1 und das zum Teil überdeutlich. Am Sonntag bietet sich die nächste Gelegenheit, die Negativserie endlich zu durchbrechen. Gegner ist allerdings der Aufstiegskandidat Südring Amed.
Bei Steglitz GB läuft es in dieser Saison für keines der drei Herrenteams gut, gleich zwei warten noch auf einen Dreier. Die erste Mannschaft hat in der Kreisliga B St. 3 zwölf der dreizehn Spiele verloren, konnte zwischenzeitlich immerhin einen Punkt beim 0:0 gegen den Berliner TSC II einsammeln.
Die zweite Mannschaft der Steglitzer wartet ebenso weiter auf das erste Erfolgserlebnis in der laufenden Spielzeit. Im Gegensatz zur ersten Mannschaft fehlt es hier sogar gänzlich an Punkten. Alle vierzehn Spiele in der Kreisliga C St. 2 gingen verloren.
Die vierte Mannschaft, die noch sieglos ist, ist der SC Borussia Friedrichsfelde II. Die Ostberliner spielen ebenfalls Kreisliga C, sind dort in Staffel 7 unterwegs. In den 15 Partien der Hinrunde gelang Friedrichsfelde ein Punktgewinn gegen den Wartenberger SV II (5:5), alle weiteren Spiele gingen verloren.