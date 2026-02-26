Diese vier Teams warten noch auf den ersten Saisonsieg

– Foto: Olaf Kapell

Bevor wir (endlich) in die Rückrunde starten, blicken wir noch einmal zurück und beleuchten die vier Teams, die in dieser Saison noch ohne (Liga-)Sieg sind.

Wichtig vorab: Wenn wir von sieglosen Teams sprechen, beziehen wir uns ausschließlich auf die Ligaspiele. Pokalspiele sind ausgeklammert, Testspiele sowieso. In den höherklassigeren Ligen haben alle schon mindestens ein Mal das Feld auch als Sieger verlassen. Auf regionaler Ebene, aber auch in der Berlin-Liga sowie beiden Landesligen gibt es keine sieglosen Teams mehr. Doch in der Bezirksliga wartet eine Mannschaft noch die Erlösung.

Der FC Spandau 06 wartet nicht nur auf den ersten Sieg der Saison, sondern gar auf den ersten Punktgewinn. Die Mannschaft vom Ziegelhof verlor alle bisher 15 gespielten Partien in der Bezirksliga Staffel 1 und das zum Teil überdeutlich. Am Sonntag bietet sich die nächste Gelegenheit, die Negativserie endlich zu durchbrechen. Gegner ist allerdings der Aufstiegskandidat Südring Amed.