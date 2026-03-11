Diese vier Oberligisten beantragen die Regionalliga-Lizenz Top 4 streben die Viertklassigkeit an von red · Heute, 08:42 Uhr · 0 Leser

Wattenscheid (in Rot) und Aplerbeck bleiben Konkurrenten im Aufstiegskampf. – Foto: Maik Matheus | SGW09

Es war bekannt, dass Spitzenreiter SG Wattenscheid 09, der SV Westfalia Rhynern mit der ambitionierten Trainer-Verpflichtung Marco Stiepermann und Ex-Regionalligist SV Lippstadt 08 (2018-24) die Regionalliga-Lizenz beantragen werden. Offen war lediglich der ASC 09 Dortmund. Noch vergangene Woche wollte sich der Sportliche Leiter Dennis Hübner nicht abschließend gegenüber FuPa Westfalen äußern und auch kein offizielles Statement zur dringendsten Frage, wo überhaupt in der 4. Liga gespielt würde, abgeben. Nun haben die Verantwortlichen in der Lokalpresse "Ruhr Nachrichten" verkündet, dass entschieden wurde, dass die Regionalliga-Lizenz beantragt wird.

>>> zur aktuellen Tabelle der Oberliga Westfalen „Wir arbeiten gerade kräftig daran, alles dafür zu tun, um die Lizenz zu erhalten. Wir können aber heute noch nicht sagen, ob es dann am Ende dann auch klappt", so der Vorsitzende Dominik Altfeld gegenüber den "Ruhr Nachrichten". Bei der Stadionfrage läuft aller Voraussicht nach alles auf die letztjährige Lösung von Türkspor Dortmund hinaus. "Es gab ein Treffen mit der Stadt Hagen. Das verlief gut. Wir hätten die Möglichkeit, im Ischelandstadion unsere Regionalliga-Spiele auszutragen. Die Kosten für Hagen wären für uns als Verein gut stemmbar. Es ist aber noch keine Entscheidung gefallen“, so Hübner, der eine Lösung in Dortmund noch nicht gänzlich ausschließt: "Wir treffen uns aber auch noch mit der Stadt Dortmund, um auszuloten, ob es auch im Aufstiegsfall eine Chance gäbe, in Dortmund die Partien auszutragen.“

Dass das Aplerbecker Waldstadion den vor wenigen Jahren erhöhten Anforderungen nachkommen kann, dürfte so gut wie ausgeschlossen sein. Die einzige mögliche Spielstätte ist das Stadion Rote Erde, wo die U23 und die Frauen des BVB ihre Pflichtspiele austragen. Ein weitere Nutzung war vor zwei Jahren von der Stadt Dortmund aber bereits abgelehnt worden. Das Hagener Ischelandstadion war daher im Jahre 2024 ertüchtigt und von Türkspor Dortmund als Regionalliga-Spielstätte angegeben worden. Da die Baumaßnahmen jedoch länger andauerten, konnte Türkspor erst ab Oktober 2024 seine Heimspiele dort austragen und musste zeitweise eine viel kostenintensivere Variante in Velbert nutzen, die am Ende für ein großes Loch in den Kassen gesorgt hat und maßgeblichen Anteil an der aktuellen Insolvenz gehabt haben dürfte.