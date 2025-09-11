Diese vier Oberliga-Spieler haben Potenzial für mehr

FuPa Niederrhein stellt euch vier Spieler aus der Oberliga Niederrhein vor, die durchaus in den kommenden Jahren noch einen größeren Sprung schaffen können: Zum einen sind das Malik Timmerberg von der SpVg Schonnebeck, Marcello Romano vom ETB Schwarz-Weiß Essen, Luca Thissen vom VfB Homberg und zum anderen Torhüter Maurice Bender vom Aufsteiger VfL Jüchen-Garzweiler.

Den Start macht Malik Timmerberg. Der 21-Jährige spielte in der Jugend beim 1. FC Magdeburg, wechselte dann zu Rot-Weiß Frankfurt in die Verbandsliga, bevor es über den SC St. Tönis zur SpVg Schonnebeck ging. Der pfeilschnelle Rechtsaußen gehört zu den schnellsten Spielern der Liga. Um den Sprung in eine höhere Spielklasse zu schaffen, muss er verletzungsfrei bleiben und in der Oberliga konstant seine Leistungen abrufen. Dann stehen seine Chancen gut.

Weiter geht es mit Marcello Romano von ETB SW Essen. Der 24-Jährige spielt derzeit Linksaußen. Der dribbelstarke Rechtsfuß durchlief Stationen in der Jugend bei Borussia Mönchengladbach und dem MSV Duisburg. Nachdem ihm beim MSV der Durchbruch nicht gelang, wechselte er unter anderem zu ETB SW Essen, dem SV Straelen, Preußen Münster und dem SV Lippstadt. Seine Qualitäten machen es den Gegnern in der Liga schwer, sich gegen ihn durchzusetzen. Auch er hat das Potenzial, den nächsten Schritt zu gehen.

Luca Thissen, VfB Homberg

Ein weiterer Spieler ist Luca Thissen vom VfB Homberg. Der 22-jährige Rechtsfuß spielt aktuell im defensiven Mittelfeld auf der Sechserposition. Für seine Mannschaft ist er ein wichtiger und intelligenter Spieler, der genau die Übersicht mitbringt, die auf dieser Position gefragt ist. Auch ihm gelang der Durchbruch bei Fortuna Düsseldorf nicht. Bleibt er jedoch verletzungsfrei, ist ihm der nächste Karriereschritt zuzutrauen.

Maurice Bender, VfL Jüchen-Garzweiler

Abschließend noch der Blick auf den Torhüter des VfL Jüchen-Garzweiler. Der 19-jährige Bender durchlief das komplette Nachwuchsleistungszentrum von Borussia Mönchengladbach. Im zweiten A-Jugend-Jahr wechselte er zur SVG Bedburdyck am Niederrhein. Diesen jungen Mann sollte man im Auge behalten. Vielleicht reicht es in dieser Saison noch nicht, doch er bringt genügend Potenzial mit, um den Sprung in höhere Klassen zu schaffen.