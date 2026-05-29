Diese vier Neuzugänge stehen beim Kevelaerer SV schon fest 26 Spieler umfasst der Kader des Kevelaerer SV in der kommenden Bezirksliga-Saison. Drei neue Spieler sollen das Team verstärken. Der vierte Neuzugang betrifft aber nur die Halbzeitpause. Was Trainer Znak plant, wie sich der Trainerstab verändert und wer den KSV verlassen wird. von RP / Nils Hendricks · Heute, 20:00 Uhr · 0 Leser

Der Kevelaerer SV feiert Erfolge in der Kaderplanung – Foto: Pascal Derks

Der Kevelaerer SV gehört auch in dieser Saison zu den Top-Teams der Bezirksliga. Zwei Spieltage vor dem Saisonende steht die Mannschaft von Trainer Patrick Znak mit 54 Punkten auf dem vierten Tabellenplatz und steuert damit auf die beste Platzierung einer Kevelaerer Bezirksliga-Mannschaft seit der Saison 2003/04 zu. Zufall ist das längst nicht mehr. Doch was macht der KSV aktuell besser als viele andere Bezirksligisten – und wie sehen die personellen Änderungen im Trainerteam und im Spielerkader aus?

Kevelaerer SV plant Saison 2026/27: Kader steht bereits fest Dass die Mannschaft auch in dieser Spielzeit wieder zur Spitzengruppe zählt, ist nicht zuletzt das Ergebnis einer vorausschauenden Kaderplanung. Für die kommende Saison sind die personellen Weichen bereits gestellt. Größere Veränderungen wird es beim KSV nicht geben, gezielte Anpassungen sollen den ambitionierten Bezirksligisten jedoch weiter voranbringen. Im Gespräch gibt Patrick Znak Einblicke in die Planungen rund um Mannschaft und Trainerteam. Neu im Trainerteam: Videoanalyst Jonas van de Loo verstärkt den KSV Eine wichtige Veränderung betrifft den Trainerstab. Der bisherige Co-Trainer Jan Flintrop wird künftig das Amt des Seniorenobmanns übernehmen und die Mannschaft nur noch punktuell unterstützen. Seine Aufgaben auf dem Platz übernimmt der spielende Co-Trainer Dennis Hermens. Besonders freut sich Znak jedoch über einen Neuzugang abseits des Rasens: Mit Jonas van de Loo, der bislang beim TSV Weeze tätig war, verstärkt sich der KSV im Bereich Videoanalyse.

Der IT-Mitarbeiter der Stadt Kevelaer soll künftig Spielszenen aufbereiten, Statistiken erstellen und die Mannschaft bei der Analyse unterstützen. „Das wird für uns ein echtes Upgrade“, sagt Znak. Bereits jetzt gehören Videoanalysen fest zum Trainingsalltag. Künftig sollen die Szenen noch detaillierter ausgewertet werden – teilweise sogar bereits während der Spiele. „Jonas schneidet uns die Videos schon für die Halbzeit zusammen. Dann können wir in der Kabine direkt zwei oder drei Szenen besprechen und sehen, was wir besser machen können“, sagt der Trainer. Diese Spieler verlassen den Kevelaerer SV zur neuen Saison Die Abgänge halten sich beim KSV in Grenzen: Stürmer Tim Hillejan beendet seine Laufbahn, Innenverteidiger Hannes Lörcks zieht es nach Heidelberg. Außenverteidiger Phil Willems hängt die Fußballschuhe ebenfalls an den Nagel und möchte sich künftig stärker dem Triathlon widmen. Youssef Meherzi verlässt den Verein ebenfalls. Zudem plant der KSV vorerst nicht mit Offensivspieler Daniel Koch, der sich bereits früh in der laufenden Saison einen Kreuzbandriss zugezogen hatte.