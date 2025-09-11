Diese vier Landesliga-Spieler haben Potenzial für mehr

FuPa Niederrhein stellt euch vier Spieler aus den beiden Landesliga-Gruppen vom Niederrhein vor, die durchaus in den nächsten Jahren einen noch größeren Sprung schaffen könnten. Zum einen ist es Paul Fröhling vom ASV Süchteln, Felix Weyhofen vom SSV Budberg, Andre Rieger vom 1. FC Lintfort und zum anderen Moritz Kosfeld, Torwart von Union Nettetal.

Den Start macht Paul Fröhling vom ASV Süchteln. Das 22-jährige Eigengewächs spielt seit seiner Kindheit beim ASV Süchteln. Mittlerweile geht er in seine vierte Landesliga-Saison und überzeugte auf seiner gewohnten Sechserposition. Trotz seiner defensiven Rolle hat er in vier Jahren 20 Tore erzielt. Er hat das Zeug für höhere Aufgaben.

Weiter geht es mit Felix Weyhofen vom SV Budberg. Der 23-Jährige spielte in seiner Jugend für den SV Sonsbeck und den VfB Homberg. Seit der B-Jugend läuft er für Budberg auf und machte in den letzten Jahren immer wieder auf sich aufmerksam. Der gelernte Linksfuß spielt im linken Mittelfeld und ist seit Jahren aus der ersten Elf nicht mehr wegzudenken. Auch er könnte den Sprung in die Oberliga schaffen.

André Rieger, 1. FC Lintfort

Machen wir weiter mit André Rieger vom 1. FC Lintfort. Der 23-Jährige ist auf beiden Außenpositionen in der Offensive zuhause. In seiner Jugend kickte er bei Rot-Weiß Oberhausen, anschließend wechselte er zum SV Budberg. Die letzten drei Jahre spielte er für den SV Scherpenberg und erzielte in 47 Spielen 9 Tore sowie 20 Assists. Dem pfeilschnellen Außenbahnspieler traut man höhere Aufgaben zu.

Moritz Kosfeld, SC Union Nettetal

Der letzte Spieler ist Moritz Kosfeld von Union Nettetal. Der Torwart aus der Jugend vom KFC Uerdingen spielte zuletzt beim SV Sonsbeck in der Oberliga. Als Stammtorwart konnte er sich nicht durchsetzen und verließ den Verein in Richtung Nettetal. Beim Oberliga-Absteiger ist er auf Anhieb zur Nummer eins geworden. Auch ihm traut man höhere Aufgaben zu.