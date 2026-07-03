Diese Veränderungen stehen beim SV Sonsbeck an

Es ist so ein Gegner, auf den sich die Oberliga-Fußballer des SV Sonsbeck und Trainer Heinrich Losing besonders freuen. Es geht in der kommenden Saison auch gegen den Wuppertaler SV, der in den 70er-Jahren in der Bundesliga kickte, und immer noch einen großen Namen hat. Der Traditionsklub aus dem Bergischen ist aus der Regionalliga West abgestiegen und wird nach über elf Jahren wieder im Willy-Lemkens-Sportpark vorstellig. Derweil basteln Losing und Abteilungsleiter Heiner Gesthüsen weiter am neuen Oberliga-Kader. Mindestens vier Plätze sollen noch besetzt werden.
Die größte Baustelle, die zwischen den Pfosten, ist weiter offen. Zwei Keeper fehlen noch im Kader. Anfang kommender Woche, wenn die Vorbereitung beginnt, sollte zumindest ein weiterer Schlussmann neben Jannik Hinsenkamp auf dem Sonsbecker Sportplatz sein, bemerkt Losing. Die Torwartsituation bereitet dem Coach noch keine schlaflosen Nächte, „Kopfzerbrechen allerdings schon“.
Mitte August beginnt die neue Oberliga-Spielzeit. Eine Woche zuvor steht die Auftaktrunde im Niederrheinpokal (Auslosung am 8. Juli ab 18 Uhr) an. In der Meisterschaft warten auf dem Weg zum Klassenerhalt wieder 17 Gegner auf den SVS. Neu dabei sind neben dem WSV die ebenfalls abgestiegenen U23-Fußballer von Fortuna Düsseldorf sowie die SSVg Velbert und die Aufsteiger SV Scherpenberg sowie die Spvg Solingen Wald 03.
Gegen Wuppertal können die Sonsbecker übrigens eine positive Pflichtspielbilanz vorweisen. Beide Oberliga-Heimpartien wurden gewonnen: im Dezember 2013 2:1 (Doppel-Torschütze war Jesse Weißenfels) und im Februar 2015 1:0 (Max Fuchs). Auswärts hieß es 1:1 und in der Folgesaison 0:4. Dann trennten sich die Wege der beiden Mannschaften wieder. Heinrich Losing war damals ebenfalls Oberliga-Spieler. Er trug das Trikot der SV Hönnepel-Niedermörmter.
Seit 2019 ist der Kamp-Lintforter Coach in Sonsbeck tätig. Und muss im Sommer 2026 mehr denn je viel Überzeugungsarbeit leisten, um neue Spieler zu den Rot-Weißen zu locken. Finanziell kann der Klub weniger bieten als die meisten anderen Konkurrenten. Es sind andere Argumente, die Losing und Gesthüsen den potenziellen Zugängen vortragen. Etwa ein Trainer, der mit jungen Spielern gut kann und sie nachweislich besser macht, oder der familiär geführte Verein, in dem die Ehrenamtlichen mit viel Herzblut dabei sind und alles unternehmen, damit es der Mannschaft an nichts fehlt.
Sechs Zugänge wurden bisher verpflichtet. Neben den zwei Torhütern sollen noch ein Außenbahnspieler sowie in Innenverteidiger dazukommen. Losing verfolgt in der kommenden Saison einen neuen System-Ansatz. Sein Team soll im Spielaufbau flexibler agieren, die Stürmer sich freier bewegen, die Mitte mehr verdichten, das Spiel nicht mehr ganz so flügellastig sein. Heißt: Alternativ zur 4-2-3-1-Formation wird vermehrt in der Vorbereitung ein 3-5-2 oder 4-4-2 mit Route trainiert.
Die beiden Zugänge vom SV Biemenhorst, Johnny Lu und Giuseppe Geukes, bringen Erfahrung als Spieler in einer Dreierkette mit. Von Lu und Kilian Schaar (VfB Homberg) erhofft sich der Coach auch neue Impulse für die Kabine. Losing: „Da sind uns in den letzten Jahren Typen wie Luca Terfloth, Max Werner, Alexander Maas oder Max Fuchs verloren gegangen.“
Den 26-jährigen Schaar, ein Kumpel von Linus Krajac, hatte Losing schon länger auf dem Radar wegen seiner „Ruhe am Ball und Spielübersicht“. Er soll seine Stärke auf der 6er- und 8er-Position ausspielen. Ebenfalls für die Zentrale, aber weiter offensiv, wurde Julian Keibel (SF Hamborn 07) verpflichtet. Für mehr Torgefährlichkeit sollen Tom Cappel (DJK Twisteden) sowie Bradley Asoh (VfB Speldorf) sorgen.
Trainingsstart ist am Montag, 6. Juli, um 19 Uhr. Das erste Testspiel bestreiten die Sonsbecker am 12. Juli, 15 Uhr, beim Bezirksligisten Borussia Veen.
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