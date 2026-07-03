Diese Veränderungen stehen beim SV Sonsbeck an

Sechs Zugänge wurden bisher verpflichtet. Neben den zwei Torhütern sollen noch ein Außenbahnspieler sowie in Innenverteidiger dazukommen. Losing verfolgt in der kommenden Saison einen neuen System-Ansatz. Sein Team soll im Spielaufbau flexibler agieren, die Stürmer sich freier bewegen, die Mitte mehr verdichten, das Spiel nicht mehr ganz so flügellastig sein. Heißt: Alternativ zur 4-2-3-1-Formation wird vermehrt in der Vorbereitung ein 3-5-2 oder 4-4-2 mit Route trainiert.

Die beiden Zugänge vom SV Biemenhorst, Johnny Lu und Giuseppe Geukes, bringen Erfahrung als Spieler in einer Dreierkette mit. Von Lu und Kilian Schaar (VfB Homberg) erhofft sich der Coach auch neue Impulse für die Kabine. Losing: „Da sind uns in den letzten Jahren Typen wie Luca Terfloth, Max Werner, Alexander Maas oder Max Fuchs verloren gegangen.“

Sonsbecker Trainingsstart am 6. Juli

Den 26-jährigen Schaar, ein Kumpel von Linus Krajac, hatte Losing schon länger auf dem Radar wegen seiner „Ruhe am Ball und Spielübersicht“. Er soll seine Stärke auf der 6er- und 8er-Position ausspielen. Ebenfalls für die Zentrale, aber weiter offensiv, wurde Julian Keibel (SF Hamborn 07) verpflichtet. Für mehr Torgefährlichkeit sollen Tom Cappel (DJK Twisteden) sowie Bradley Asoh (VfB Speldorf) sorgen.