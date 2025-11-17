Diese Underdogs sorgten für Überraschungen in den Kreispokalen

Ein Kreisligist, der zum ersten Mal ins Halbfinale einzieht. Ein Stadtligist, der auf dem Weg ins Endspiel den dritten höherklassigen Kontrahenten eliminiert. Ein Kreisligist, der wiederholt einen Gegner aus der Landesklasse bezwingt. Diese Überraschungen gab es am Wochenende in den Kreispokal-Wettbewerben in Sachsen-Anhalt.

Als Stadtligist ins Pokalfinale - dieser kleine Coup ist am Wochenende dem SV Dautzsch gelungen. Nach dem 4:0-Erfolg über den Stadtoberligisten Polizei SV Halle steht der Stadtliga-Spitzenreiter am 1. Mai 2026 im Endspiel. Zuvor hatten die Dautzscher mit der ESG Halle (1:0) und der SG Einheit Halle (7:5 n.E.) schon zwei Gegner aus der Stadtoberliga rausgeworfen. Und passenderweise wartet im Finale der nächste Stadtoberligist: Der Nietlebener SV Askania konnte sich im zweiten Halbfinale mit 2:1 beim SV Rotation Halle durchsetzen .

Kreisligist besiegt Landeskasse-Elf - schon wieder! Nach dem SV Viktoria Uenglingen (4:1) hat Kreisliga-Tabellenführer ASV Weiß-Blau Stendal in der östlichen Altmark den nächsten Vertreter von der Landesebene rausgeworfen. Angeführt von Doppelpacker Yanick Riehn gelang dieses Mal ein 4:2-Erfolg über den Kreveser SV. Auf dem Weg zum Titel bräuchte es zwei weitere Überraschungen: Mit dem TuS Siegfried Wahrburg, dem Möringer SV und dem SV Medizin Uchtspringe stehen neben dem ASV drei Landesklassisten im Halbfinale.

Kreisoberligist überrumpelt Landesklassisten. Mit einem Blitzstart legte der SV Rotation Aschersleben am Sonnabend den Grundstein zur Überraschung. Schon nach fünf Minuten brachte Maximilian Sobbe die Hausherren gegen die Landesklasse-Elf des TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens in Front. Nach dem 2:0 durch Paul Siegel (39.) und einem Platzverweis gegen Philipp Landgrabe (64.) sicherte sich Rotation zu zehnt den historisch ersten Einzug ins Halbfinale des Salzlandpokals.

Kreisligist erreicht das Halbfinale. Neben dem SV Rotation Aschersleben wusste auch der SV Eintracht Blau-Gelb Peißen gegen einen höherklassigen Kontrahenten zu überraschen. Nach dem 3:1-Heimerfolg über den Salzlandligisten Egelner SV Germania steht der Kreisliga-Tabellenführer ebenfalls zum ersten Mal überhaupt im Halbfinale. In der Runde zuvor hatte Peißen bereits die Landesklasse-Elf des SV Einheit Bernburg ausgeschaltet (3:0).

Landesklassist muss die Segel streichen. Für den SV Braunsbedra ist die Pokalreise am Sonnabend zu Ende gegangen. Bei der Zweitvertretung des FSV Bennstedt (Kreisoberliga) musste sich der Tabellenachte der Landesklasse 7 mit 1:2 geschlagen geben. Maurice Mückenheim und Kevin Heimann trafen zum HEIMsieg der Bennstedter. Kreispokal Altmark West

Den nächsten Landesklasse-Vertreter eliminiert. Nach dem 7:6 im Elfmeterschießen gegen den VfB Klötze hat der Diesdorfer SV im Viertelfinale erneut einen höherklassigen Gegner bezwungen. Gegen die Zweitvertretung des SSV 80 Gardelegen (Landesklasse), dessen erste Mannschaft parallel im dachbleche24-Landespokal für Aufsehen sorgte, gelang ein 2:1-Heimerfolg. Neben Titelverteidiger SV Eintracht Salzwedel sind nur noch Teams aus der 1. Altmark-West-Liga im Halbfinale vertreten.



Überraschung im Kreisklassepokal. Der SV Beuna II steht in der 2. Kreisklasse des KFV Saalekreis auf Rang drei, die LSG Lieskau II in der 1. Kreisklasse auf Platz zwei. Dennoch entschieden die Gastgeber das direkte Duell am Sonnabend für sich. Mika Wachsmuth erzielte den einzigen Treffer der Partie vom Elfmeterpunkt (84.).

