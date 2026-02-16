Diese U17- und U19-Mannschaften dürfen sich mit BVB, S04 & Co. messen

Am Wochenende fand die 2. Runde im U17-und U19-Westfalenpokal statt. Es ging um den Einzug in das Achtelfinale, für den alle Vereine aus der DFB Nachwuchsliga bereits gesetzt waren. Nun steht überwiegend fest, wer sich mit den sechs westfälischen Top-Jugendmannschaften aus den Nachwuchsleistungszentren von u. a. Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 messen darf.
Ein paar Partien stehen in der 2. Runde noch aus. Angesetzt sind die Achtelfinal-Partien zunächst für Mittwoch, den 25. März.
JVF Lohe-Bad Oeynhausen (BL) - Borussia Dortmund (DFB Nachwuchsliga)
FC Iserlohn (WL) - DSC Arminia Bielefeld (DFB Nachwuchsliga)
VfB Schloß Holte (LL)/FC Eintracht Rheine (LL) - SC Paderborn 07 (DFB Nachwuchsliga)
TuS Hiltrup (BL) - FC Schalke 04 (DFB Nachwuchsliga)
VfB Waltrop (WL) - VfL Bochum (DFB Nachwuchsliga)
TuS Sundern (LL) - SC Preußen Münster (DFB Nachwuchsliga)
JSG Nord Oppenwehe (KLA)/SuS Kaiserau (LL)- Erler SV (BL)/SV Westfalia Soest (LL) (am 29.3.)
JFV Weißtal (BL) - SV Rödinghausen (WL) (am 29.3.)
VfB Waltrop (WL)/SV Lippstadt 08 (WL) - FC Schalke 04 (DFB Nachwuchsliga)
SV Brilon (LL)/Hombrucher SV (DFB Nachwuchsliga)- VfL Bochum (DFB Nachwuchsliga)
Delbrücker SC (LL) - SC Paderborn 07 (DFB Nachwuchsliga)
SV Rödinghausen (WL) - SC Preußen Münster (DFB Nachwuchsliga)
VfL Theesen (LL) - Borussia Dortmund (DFB Nachwuchsliga)
FC Preußen Espelkamp (LL) - DSC Arminia Bielefeld (DFB Nachwuchsliga)
SSV Buer (LL) - Spvg Brakel (LL) (am 29.3.)
JSG Herdringen/Müschede (KLA)/SC Verl (WL) - SuS Stadtlohn (BL)/SV Westfalia Soest (WL) (am 29.3.)