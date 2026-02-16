Diese U17- und U19-Mannschaften dürfen sich mit BVB, S04 & Co. messen

Die U19 des Hombrucher SV (in Blau) ist im Winter in die DFB Nachwuchsliga aufgestiegen und könnte im Westfalenpokal-Achtelfinale auf den VfL Bochum treffen. – Foto: Joachim Josephs

Am Wochenende fand die 2. Runde im U17-und U19-Westfalenpokal statt. Es ging um den Einzug in das Achtelfinale, für den alle Vereine aus der DFB Nachwuchsliga bereits gesetzt waren. Nun steht überwiegend fest, wer sich mit den sechs westfälischen Top-Jugendmannschaften aus den Nachwuchsleistungszentren von u. a. Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 messen darf.

Ein paar Partien stehen in der 2. Runde noch aus. Angesetzt sind die Achtelfinal-Partien zunächst für Mittwoch, den 25. März.