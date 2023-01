– Foto: Kroiß

Diese Turniere stehen in der aktuellen Woche an Überblick über die Hallenturniere in der KW2

Wo wird in dieser Woche in den Hallen gekickt? Wir haben eine Übersicht in welchen Hallen in dieser Woche gezaubert wird.

Euer Turnier ist nicht dabei? Meldet euch bei uns per Mail an wuerttemberg@fupa.net 📨 mit dem Namen, Datum und Teilnehmerfeld eures Turniers! Hartmut Layer Cup

Beginn: 13. Januar, 15:30 Uhr

Spielort: Arena Hohenlohe

Veranstalter: FC Isny

Teilnehmer: Bayer 04 Leverkusen, FSV Mainz 05, TSV Ilshofen, 1. FC Heidenheim, 1. FC Nürnberg, TSG Hoffenheim Cageball-Hobbyfußballturnier

Beginn: 14. Januar, 8:00 Uhr

Spielort: Soccer Anrena Sindelfingen



Adolf Wälder Pokal (AH)

Beginn: 13. Januar, 18:00 Uhr

Finale: 14. Januar, 20:00 Uhr

Spielort: Rotmooshalle Isny

Veranstalter: FC Isny

Teilnehmer: FC Flehingen, FC Inter Laupheim, FC Isny 1, FC Isny 2, FC Ostrach, FC Polonia Memmingen, FC Sulzberg, FC Wangen, FV Altheim, FV Meßstetten, Kleinhaslacher SC, Micky Mouse Split 1, Micky Mouse Split 2, SV Alberweiler, SV Bad Buchau 1, SV Bad Buchau 2, SV Eggenthal, SV Eglofs, TSV Laichingen, TSV Röthenbach, TuS Immenstaad, Wacker Biberach Mühlen Sohn Cup Blaustein

Beginn: 13. Januar, 18:00 Uhr

Finale: 15. Januar, 18:05 Uhr

Spielort: Lixsporthalle Blaustein

Veranstalter: TSV Blaustein

Teilnehmer: FC Blaubeuren, FC Blautal 2001, FV Asch-Sonderbuch, FV Senden, KSC Ehingen (Donau), SC Lehr, SC Türkgücü Ulm, SG Altheim, SGM Machtolsheim/Merklingen, SV Esperia Italia Neu-Ulm, SV Grimmelfingen, SV Jungingen, SV Ljiljan Ulm, SV Offenhausen, SV Pfaffenhofen, SV Salamander Kornwestheim, TSG Ehingen, TSV Bermaringen, TSV Blaubeuren, TSV Blaustein, TSV Neu-Ulm, TSV Senden, TV Heuchlingen, VfB Schwarz-Rot Ulm