Diese Trainer sollen Bergisch Born zum Klassenerhalt führen

Beim SSV Bergisch Born endete vor Weihnachten eine sehr erfolgreiche Ära unter Trainer Tim Janowski. Der 56-Jährige, der zahlreiche Teams des Klubs trainierte, führte die Borner aus der Kreisliga A Remscheid in die Landesliga, in der die Winter-Realität Abstiegsplatz heißt. Ein neues Trainerduo soll den Klassenerhalt herbeiführen.

"Der Vorstand ist zu der Einschätzung gelangt, dass es in der aktuellen Situation eines neuen Impulses bedarf, um die mannschaftliche Dynamik zu verändern und die sportlichen Ziele für die Rückrunde zu erreichen", teilte Bergisch Born mit. Eine übliche Reaktion im Abstiegskampf, aber auch eine verständliche mit Blick auf die Janowski-Ära. Entsprechend hat Born seinen Kult-Trainer auch gewürdigt - mehr dazu hier .

Zum Jahreswechsel hat der Landesligist die Nachfolge mitgeteilt - und gleich zwei Personen sollen für Aufschwung sorgen: der bisherige Co-Trainer Gennaro Buonocoro und Adis Babic, der von Rot-Weiß Wülfrath kommt. "Gennaro Buonocoro ist dabei kein neues Gesicht. Seit nunmehr vier Jahren ist er Teil des Trainerteams, hat Höhen und Tiefen miterlebt und in dieser Zeit eine enge, vertrauensvolle Bindung zur Mannschaft aufgebaut. Eine Bindung, auf die der Verein ganz bewusst setzt. Adis Babic kommt vom RW Wülfrath nach Bergisch Born, wo er bis zum Jahresende noch als Spieler aktiv war. In Born übernimmt er nun seine erste Trainerstation – einen Schritt, den der Verein mit voller Überzeugung gemeinsam mit ihm geht", teilt der Verein mit.

„Wir haben uns ganz bewusst für diese Kombination entschieden. Gennaro lebt den Verein, kennt die Mannschaft in- und auswendig und hat sich über Jahre hinweg das Vertrauen der Spieler erarbeitet. Für uns stand immer fest, dass wir an ihm festhalten wollen – gerade in dieser Phase", sagt Sportvorstand Carlos Dantas, der über Babic ausführt: „Adis ist zwar neu im Traineramt, aber keineswegs neu in seiner Denkweise. Er ist seit vielen Jahren ein Spieler, der wie ein Trainer denkt, führt, analysiert und Verantwortung übernimmt. Genau diese Eigenschaften haben uns überzeugt. In unseren Augen ergänzen sich Gennaro und Adis optimal.“

Dantas will die Landesliga halten

Aussichtslos ist die Lage des SSV Bergisch Born keinesfalls, denn es fehlen nur vier Punkte auf einen Nichtabstiegsplatz. Erzrivale FC Remscheid rangiert sogar noch unterhalb der Borner in der Landesliga, Gruppe 1. „Wir wollten bewusst einen neuen Weg gehen – mit unverbrauchten Trainerpersönlichkeiten, mit frischen Impulsen, aber auch mit tiefem Verständnis für die Mannschaft und den Verein", führt Dantas, der unbedingt in dieser Liga bleiben möchte, aus. „Allen ist bewusst, dass der Klassenerhalt für uns oberste Priorität hat. Das wird kein einfacher Weg. Aber wir sind fest davon überzeugt, dass wir ihn gemeinsam gehen können – mit Geschlossenheit, Leidenschaft und absolutem Willen.“

