Diese Top-Talente verließen Gladbachs U19 - Güners Vorgänger

Das ist Armando Güner. – Foto: IMAGO / Seskim Photo TR

Can Armando Güner hat in der vergangenen Woche mehrere Ziele erreicht. Zum einen wurde sein Wechsel-Hickhack mit dem feststehenden Transfer von Borussia Mönchengladbach zu Galatasaray Istanbul am späten Donnerstagabend beendet, als der türkische Erstligist verkündete, den 18-Jährigen für 350.000 Euro verpflichtet zu haben.

Zum anderen gehörte er am Sonntag im Ligaspiel gegen Çaykur Rizespor zum Profikader des türkischen Rekordmeisters. Der Spitzenreiter der Süper Lig siegte auswärts 3:0. Weltmeister Ilkay Gündogan und Leih-Rückkehrer Sacha Boey wurden unter anderem eingewechselt, Güner saß 90 Minuten auf der Bank. Ob und wann er sein Debüt feiert, bleibt abzuwarten.

Die nächste Gelegenheit gibt es am Freitag gegen Eyüpspor, in der kommenden Woche geht es für Galatasaray mit dem Play-off-Hinspiel gegen Juventus Turin in der Champions League weiter. Die Partie wird Güner allerdings von der Tribüne aus verfolgen, der Klub hat den Offensivspieler nicht für die Königsklasse nominiert.

Güner wurde mit einem Vertrag bis 2030 ausgestattet. Nun muss er sich unter zahlreichen gestandenen Profis beweisen und den Ansprüchen gerecht werden, für einen Klub aufzulaufen, der vor wenigen Monaten eine neue Zeitrechnung ausgerufen hat. Über 150 Millionen Euro wurden im vergangenen Sommer investiert, international soll Galatasaray in den nächsten Jahren um Titel mitspielen können. Vor seinem Wechsel in die Türkei zählte Güner in Gladbach nicht zum unumstrittenen Stammpersonal der U19.