Das klassenhöchste Team ohne Niederlage: Der VfB Bottrop. – Foto: IMAGO / Funke Foto Services

Diese Teams vom Niederrhein gehen ungeschlagen in die Rückrunde Selbst unter Top-Teams und Meisterschaftsfavoriten ist eine komplette Spielzeit ohne Pleite von hohem Seltenheitswert. So ist die Auswahl an Teams, die hierfür in Frage kommen, nach dem ersten Halbjahr schon arg begrenzt. Überregional darf lediglich der VfB Bottrop noch auf eine 'Invincible-Season' hoffen.

Mit aufsteigenden Spielklassen nimmt die Häufigkeit der unangefochtenen Ligadominatoren für gemeinhin rapide ab. So können alleine in der Kreisliga C noch über ein Dutzend Teams auf eine Spielzeit ohne Niederlage hoffen, während überregional lediglich Landesligist VfB Bottrop dahingehend die Fahne hochhält. Kein Bezirksligist, kein Oberligist und selbst die 1. Spvg Solingen-Wald 03, die in der Landesliga, Gruppe 1, mit zwölf Punkten Vorsprung das restliche Feld weit auf Distanz halten, überlebte die Hinrunde gänzlich ohne Pleite. Auch in den A-Ligen überwinterte nur der SV Germania Grefrath mit einer unbefleckten Weste.

Landesliga Schon der SV Budberg beendete die Hinserie der Vorrunde als einziges der Liga ohne Niederlage. Am weiteren Saisonverlauf wird sich der derzeitige Tabellenführer jedoch beileibe kein Beispiel nehmen wollen, brach der SVB schließlich immer weiter ein und vergab jegliche Aufstiegschancen schon lange vor der Endabrechnung. Ausgestattet mit dem besten Angriff der Liga und unterstützt durch reichlich abgezockte Kicker wie Ex-Kapitän Raphael Steinmetz, bringt Bottrop in jedem Fall die richtigen Voraussetzungen, um auch in der heißen Phase die Nase vorn zu behalten. Tabellarisch bekommt es der VfB in jedem Fall zum Wiederbeginn der Pflichtspielphase mit einigen Teams aus dem Mittelfeld und der Abstiegszone zu tun, bis am 1. März gegen den Tabellendritten ESC Rellinghausen eine gehörige Bewährungsprobe wartet.

Ungeschlagene Teams VfB Bottrop (LL2) Kreisliga A Beim 0:0 gegen den FC Straberg stand Grefraths Ungeschlagen-Serie noch einmal besonders in Gefahr. Schlussendlich bliebe es jedoch beim torlosen Remis, wodurch der SSV auch ins neue Jahr umgeben vom Nimbus der Unschlagbarkeit treten kann. Mittlerweile klafft durch das fleißige Punktesammeln auch schon ein beachtlicher Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Wenn die Germania die Form auch im zweiten Halbjahr bestätigen kann, ist der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga fast nur noch Formsache.