Diese Teams vom Niederrhein gehen ungeschlagen in die Rückrunde

Mit aufsteigenden Spielklassen nimmt die Häufigkeit der unangefochtenen Ligadominatoren für gemeinhin rapide ab. So können alleine in der Kreisliga C noch über ein Dutzend Teams auf eine Spielzeit ohne Niederlage hoffen, während überregional lediglich Landesligist VfB Bottrop dahingehend die Fahne hochhält. Kein Bezirksligist, kein Oberligist und selbst die 1. Spvg Solingen-Wald 03, die in der Landesliga, Gruppe 1, mit zwölf Punkten Vorsprung das restliche Feld weit auf Distanz halten, überlebte die Hinrunde gänzlich ohne Pleite. Auch in den A-Ligen überwinterte nur der SV Germania Grefrath mit einer unbefleckten Weste.
Schon der SV Budberg beendete die Hinserie der Vorrunde als einziges der Liga ohne Niederlage. Am weiteren Saisonverlauf wird sich der derzeitige Tabellenführer jedoch beileibe kein Beispiel nehmen wollen, brach der SVB schließlich immer weiter ein und vergab jegliche Aufstiegschancen schon lange vor der Endabrechnung.
Ausgestattet mit dem besten Angriff der Liga und unterstützt durch reichlich abgezockte Kicker wie Ex-Kapitän Raphael Steinmetz, bringt Bottrop in jedem Fall die richtigen Voraussetzungen, um auch in der heißen Phase die Nase vorn zu behalten. Tabellarisch bekommt es der VfB in jedem Fall zum Wiederbeginn der Pflichtspielphase mit einigen Teams aus dem Mittelfeld und der Abstiegszone zu tun, bis am 1. März gegen den Tabellendritten ESC Rellinghausen eine gehörige Bewährungsprobe wartet.
VfB Bottrop (LL2)
Beim 0:0 gegen den FC Straberg stand Grefraths Ungeschlagen-Serie noch einmal besonders in Gefahr. Schlussendlich bliebe es jedoch beim torlosen Remis, wodurch der SSV auch ins neue Jahr umgeben vom Nimbus der Unschlagbarkeit treten kann. Mittlerweile klafft durch das fleißige Punktesammeln auch schon ein beachtlicher Vorsprung auf den ersten Nicht-Aufstiegsplatz. Wenn die Germania die Form auch im zweiten Halbjahr bestätigen kann, ist der erstmalige Aufstieg in die Bezirksliga fast nur noch Formsache.
Grevenbroich/Neuss: SV Germania Grefrath 1926
Bedburdyck/Gierath kann wieder an erfolgreichere Zeiten erinnern. Schon in der Vorsaison konnte die U19-Junioren mit dem Einzug ins Finale des Niederrheinpokals für Aufsehen sorgen, jetzt ziehen auch die Senioren nach. Mit inzwischen 15 Punkten Vorsprung auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz bräuchte es schon eine mittelschwere Katastrophe, um die Wiederkehr in die A-Liga zu verhindern. Ähnliches gilt im Übrigen auch für den Großteil der weiteren Teams in dieser Auflistung. Bei RW Oberhausens Zweitvertretung scheint der Neuaufbau in der B-Liga von Erfolg gekrönt zu werden. In Moers könnten sich der MSV und TV Asberg die Traumbilanz gegenseitig noch einmal streitig machen. Mit dem OSV Meerbusch II und der DJK Adler Oberhausen
Grevenbroich/Neuss: SV Bedburdyck/Gierath (B2)
Kempen/Krefeld: OSV Meerbusch II (B3)
Moers: MSV Moers, TV Asberg II
Mönchengladbach/Viersen: DJK/VfL Giesenkirchen (B2)
Oberhausen/Bottrop: RW Oberhausen II (B1), DJK Adler Oberhausen (B2)
Weil in der C-Liga das qualitative Gefälle üblicherweise so hoch wie in keiner anderen Spielklasse ist, steigt die Anzahl der noch ungeschlagenen Teams hier auch schlagartig an. Giesenkirchens Zweitvertretung macht es hier der Ersten Mannschaft gleich und darf den Verein vom Doppelaufstieg träumen lassen. Mit etwas Dusel schaffte aus Kempen/Krefeld die SG Dülken in die Auflistung, spielte von bislang 14 Begegnungen dabei auch schon sechs Mal Remis. Nach aktuellem Stand würden die Dülkener so auch den Aufstieg knapp verpassen.
Duisburg/Mülheim/Dinslaken: Fatihspor Mülheim II (C1), TuRa 88 Duisburg III (C3)
Düsseldorf: Rhenania Hochdahl II (C2), TSV Eller 04 II (C3)
Grevenbroich/Neuss: Dormagen Trabzonspor (C1), SV Rheinwacht Stürzelberg II (C2)
Kempen/Krefeld: SG Dülken (C1), Thomasstadt Kempen IV (C3)
Kleve/Geldern: SV Schottheide-Frasselt (C1), Grün-Weiß Vernum III (C3)
Mönchengladbach/Viersen: DJK/VfL Giesenkirchen II (C4)
Oberhausen/Bottrop: SV Bottrop 1911 III (C2)
Rees/Bocholt: SV Biemenhorst III (C2)
Wuppertal/Niederberg: C.S.I.-Milano Wuppertal (C1)
