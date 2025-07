Diese Teams vertreten Düsseldorf in den Niederrheinligen

Als „Rückrundenmeister“ der Saison 2024/25 hat die U19 der SG Unterrath ihren Platz früh sicher gehabt. Schade, dass im Zuge der neu eingeführten DFB-Nachwuchsliga ein Aufstieg nur im Winter möglich war. Sonst wäre Unterrath auch mit der A-Jugend erstmals in der höchsten Klasse vertreten. Die Elf von Niklas Leven darf sich auf Derbys gegen die Kreisrivalen Ratingen 04/19 und VfB 03 Hilden freuen. Weitere kommen nicht dazu, weil der BV 04 und der SV Wersten 04 in der Qualifikation scheiterten.

Auch hier bleiben aus Düsseldorfer Sicht die SG Unterrath, Ratingen 04/19 und der VfB 03 Hilden als Aufsteiger unter sich. Der DSC 99 verpasste den Aufstieg in der Qualifikation klar, der BV 04 erwischte eine starke Qualifikationsgruppe und musste als Dritter absteigen. Fortunas U16 zog sich nach Beendigung der Spielzeit 2024/25 aus der Niederrheinliga zurück. Sie geht künftig in einer eigenen Liga für U16-Teams aus Nachwuchsleistungszentren an den Start.



C-Junioren Niederrheinliga

Mit dem VfB 03 Hilden stellt der Kreis in der zweigeteilten C-Junioren Niederrheinliga in der kommenden Saison nur noch einen einzigen Vertreter. Das liegt zum einen daran, dass mit Ratingen 04/19 und Aufsteiger SG Unterrath die beiden anderen „üblichen Verdächtigen“ künftig gemeinsam in der Regionalliga West auf Punktejagd gehen. Zum anderen liegt es aber auch am schwachen Abschneiden der in der Qualifikation aktiven Vereine. Weder der SC West noch die TSV Eller 04 oder die U14 der SG Unterrath konnten sich in der „Quali“ durchsetzen.



A-Junioren Rhein-Ruhr-Liga

Der BV 04 und der SV Wersten 04 durften sich für die verpasste Niederrheinliga-Qualifikation mit dem Startplatz für die Rhein-Ruhr-Liga trösten, Auch die U18 der SG Unterrath als Meister der Leistungsklasse (durfte keine Qualifikation spielen, weil die U19 schon in der Niederrheinliga) und der viertplatzierte DSC 99 nehmen an der Premiere teil.



B-Junioren Rhein-Ruhr-Liga

Neben dem BV 04 und dem DSC 99 werden auch Turu 80 und die U16 von Ratingen 04/19 den Kreis in der Rhein-Ruhr-Liga bei den B-Junioren vertreten. Namhaftester Gegner in der 14 Teams starken Gruppe ist ETB Schwarz-Weiss Essen.



C-Junioren Rhein-Ruhr-Liga

Wie erwartet repräsentieren der SC West, Turu 80 sowie die U14 Teams der SG Unterrath und des VfB 03 Hilden den Kreis bei den C-Junioren. Die TSV Eller 04 wurde wie erwartet per Verwaltungsbescheid der Leistungsklasse zugeordnet.