Diese Teams verschwinden von der Fußball-Landkarte

Die TSG Wörsdorf II verschwindet zur kommenden Runde von der Fußball-Landkarte. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

Neben Teams, die freiwillig absteigen, wird es zur neuen Saison auch Mannschaften geben, die nicht mehr am laufenden Spielbetrieb teilnehmen wollen. Diese hat der HFV in einer Mitteilung veröffentlicht. Die Mannschaften werden ans Tabellenende gesetzt und sind erster Absteiger, sofern es in der Klasse Absteiger gibt. auch die Rückzugs-Teams werden "auf die definierten Absteiger in dieser Klasse angerechnet und ermöglichen so einer anderen Mannschaft den Klassenerhalt", wie der Verband erklärt.