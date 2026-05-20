 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Diese Teams verschwinden von der Fußball-Landkarte

Überblick, welche Mannschaften in Hessen zur neuen Runde nicht mehr an den Start gehen werden

von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Die TSG Wörsdorf II verschwindet zur kommenden Runde von der Fußball-Landkarte.
Die TSG Wörsdorf II verschwindet zur kommenden Runde von der Fußball-Landkarte. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)

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Neben Teams, die freiwillig absteigen, wird es zur neuen Saison auch Mannschaften geben, die nicht mehr am laufenden Spielbetrieb teilnehmen wollen. Diese hat der HFV in einer Mitteilung veröffentlicht. Die Mannschaften werden ans Tabellenende gesetzt und sind erster Absteiger, sofern es in der Klasse Absteiger gibt. auch die Rückzugs-Teams werden "auf die definierten Absteiger in dieser Klasse angerechnet und ermöglichen so einer anderen Mannschaft den Klassenerhalt", wie der Verband erklärt.

Hier eine Liste mit den Teams, die in der kommenden Saison nicht mehr an den Start gehen werden.

Bergstraße

  • Kreisliga C: SG Waldesruh/Azzurri Lampertheim

Dieburg

  • Kreisliga C: Viktoria Urberach II
  • Kreisliga D: TV Semd II

Dillenburg

  • Kreisliga A: TSV Ballersbach (Bildung Spielgemeinschaft mit TSV Bicken)
  • Kreisliga C: SSV Haigerseelbach II

Frankenberg

  • Kreisliga C: FSG Röddenau/Bottendorf III

Gelnhausen

  • Kreisliga B: SG Oberndorf/Pfaffenhausen III
  • Kreisliga C: SV Melitia Roth II

Hofgeismar

  • Kreisliga B: SG Ersen/Ostheim/Zwergen/Liebenau II

Limburg-Weilburg

  • Kreisliga A: FC Dorndorf II

Kassel

  • Kreisliga C: Spvgg. Olympia Kassel III

Marburg

  • Kreisoberliga: TSV Amöneburg

Offenbach

  • Kreisliga A: SKG Rodgau II
  • Kreisliga C: TSG Neu-Isenburg III
  • Kreisliga C: TSV Dreieichenhain II

Rheingau-Taunus

  • Kreisliga B: TSG Wörsdorf II

Schlüchtern

  • Kreisliga B: FV Viktoria Altengronau/SG Sinngrund
  • Kreisliga C: SG Bad Soden 1911 III