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Diese Teams verschwinden von der Fußball-Landkarte
Überblick, welche Mannschaften in Hessen zur neuen Runde nicht mehr an den Start gehen werden
von Philipp Durillo · Heute, 06:00 Uhr · 0 Leser
Die TSG Wörsdorf II verschwindet zur kommenden Runde von der Fußball-Landkarte. – Foto: Simon Hellmold (Archiv)
Neben Teams, die freiwillig absteigen, wird es zur neuen Saison auch Mannschaften geben, die nicht mehr am laufenden Spielbetrieb teilnehmen wollen. Diese hat der HFV in einer Mitteilung veröffentlicht. Die Mannschaften werden ans Tabellenende gesetzt und sind erster Absteiger, sofern es in der Klasse Absteiger gibt. auch die Rückzugs-Teams werden "auf die definierten Absteiger in dieser Klasse angerechnet und ermöglichen so einer anderen Mannschaft den Klassenerhalt", wie der Verband erklärt.
Hier eine Liste mit den Teams, die in der kommenden Saison nicht mehr an den Start gehen werden.
Bergstraße
Kreisliga C: SG Waldesruh/Azzurri Lampertheim
Dieburg
Kreisliga C: Viktoria Urberach II
Kreisliga D: TV Semd II
Dillenburg
Kreisliga A: TSV Ballersbach (Bildung Spielgemeinschaft mit TSV Bicken)