Diese Teams träumen noch von einer "Invincible"-Season

Oberhalb der Kreisligen wird die Luft auch gerne mal etwas dünner. So gelang es keinem Team in den Bezirks-, Landes - oder der Oberliga ohne Niederlage durch die Liga zu marschieren. Der SV Budberg hielt bis zum Jahreswechsel noch als letzter Mohikaner die Fahne hoch, musste aber seitdem sieben Niederlagen und den Absturz auf Platz drei einstecken. Die beiden klassenbesten Teams ohne Pleite sind somit die Zweitvertretungen von DV Solingen und Rot-Weiss Essen aus der Kreisliga A.

Komplett verrückt wirkt dabei die Serie von RWE II. Das Team von Stefan Lorenz ist nämlich drauf und dran, die zweite Invincible-Season in Folge ins Ziel zu bringen. In Summe macht das bislang 58 ungeschlagene Spiele in Folge. Der Durchmarsch von der Kreisliga B in die Bezirksliga ist ohnehin schon längst unter Dach und Fach gebracht.

Seit dem vergangenen Wochenende hat auch der DV Solingen II Klarheit, dass es im kommenden Jahr in die Bezirksliga geht. Mit insgesamt sieben Punkteteilungen mühten sich die Klingenstädter deutlich mehr als andere auf der Liste zu der weiterhin andauernden Ungeschlagen-Serie.

In nahezu schlafwandlerischer Leichtigkeit stolzierte B-Ligist Anadolu Türkspor Krefeld II zu 26 Siegen aus ebenso vielen Spielen. Mit Ex-Profi Samed Yesil schnuppert deren Hauptakteur sogar an der phänomenalen Marke von 100 Saisontoren. Der Aufstieg ist Anadolu schon vor dem nominellen Spitzengipfel mit SuS Krefeld (25. Mai, 15 Uhr) nicht mehr zu nehmen, jedoch könnte die makellose Saisonausbeute noch einmal in Gefahr gebracht werden. Als finaler Nicht-C-Ligist schafft es der VfB Langenfeld auf die Liste. Und ist dabei auch die einzige erste Mannschaft ohne Niederlage Der Aufstieg stand für den ehemaligen Verbandsligisten schon lange nicht mehr in Gefahr, ein Punkt gegen den GSV Langenfeld (25. Mai, 17.30 Uhr) würde auch endgültig den Meistertitel in trockene Tücher bringen.