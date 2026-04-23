Diese Teams steigen aus der Regionalliga ab - die große Prognose

Der Abstiegskampf in der Regionalliga Nord geht in die heiße Phase - und selten war die Ausgangslage so klar strukturiert wie in dieser Saison. Fünf Teams kämpfen um den Klassenerhalt, drei werden absteigen. Während sich einige Klubs auf direkte Duelle freuen dürfen, müssen andere gegen die Topteams bestehen. Ein genauer Blick auf das Restprogramm zeigt, wo die Vorteile liegen.
Der FC Eintracht Norderstedt geht mit 26 Punkten und vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze in die letzten Wochen. Entscheidend ist jedoch vor allem der Spielplan: Mit TuS Blau-Weiß Lohne und HSC Hannover warten zwei direkte Konkurrenten, beide Partien finden zudem vor heimischer Kulisse statt.
Gerade diese Duelle könnten den Unterschied machen. Schon ein Sieg gegen Lohne würde den Abstand weiter vergrößern, das mögliche Endspiel gegen den HSC am letzten Spieltag könnte dann zur Kür werden. Auch das Auswärtsspiel beim SC Weiche Flensburg 08 erscheint machbar. Die Ausgangslage ist klar: Norderstedt hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand und geht mit einem strukturellen Vorteil in den Saisonendspurt.
Der HSC Hannover liegt nur einen Punkt hinter Norderstedt und hat damit weiterhin alle Chancen. Allerdings ist das Restprogramm deutlich anspruchsvoller. Mit VfB Lübeck und Hannover 96 II warten zwei starke Gegner, während das Auswärtsspiel beim FSV Schöningen eine Pflichtaufgabe darstellt.
Alles deutet darauf hin, dass sich die Saison im direkten Duell mit Norderstedt entscheiden wird. Problematisch bleibt jedoch, dass der HSC dieses Spiel auswärts bestreiten muss. Ohne Punkte in den Spielen zuvor droht der Druck vor dem Finale enorm zu werden.
Für FC St. Pauli II spricht aktuell wenig. Mit 22 Punkten steht das Team auf einem Abstiegsplatz und hat das wohl schwerste Restprogramm aller Konkurrenten. Gleich mehrere Gegner aus dem oberen Tabellendrittel warten, darunter Hannover 96 II, Bremer SV und im Saisonfinale Tabellenführer SV Meppen.
Der einzige klare Schlüsseltermin ist das direkte Duell bei Altona 93. Dort muss St. Pauli zwingend punkten, um überhaupt eine Chance zu wahren. Selbst bei einem Sieg wird es jedoch schwierig, ausreichend Punkte aus den übrigen Spielen zu holen. Die Ausgangslage ist entsprechend kritisch.
Auch für TuS Blau-Weiß Lohne sieht es nicht besser aus. Der Spielplan bietet nur wenige realistische Möglichkeiten zu punkten. Gegen Spitzenreiter Meppen sowie auswärts bei Norderstedt sind Punkte kaum eingeplant, auch das Duell beim Hamburger SV II ist anspruchsvoll.
Bleibt das Heimspiel gegen FSV Schöningen als mögliche Chance. Doch selbst ein Sieg dort dürfte nicht reichen, wenn parallel die Konkurrenz punktet. Lohne ist daher auf Ausrutscher der anderen Teams angewiesen und steht massiv unter Druck.
Altona 93 hat sich mit dem Sieg gegen Lohne zurückgemeldet, steht aber weiterhin auf einem Abstiegsplatz. Der Spielplan ist zweigeteilt: Während auswärts mit SV Drochtersen/Assel, SC Weiche Flensburg 08 und 1. FC Phönix Lübeck schwere Aufgaben warten, liegen die Hoffnungen auf den Heimspielen.
Mit FC St. Pauli II und BSV Kickers Emden kommen zwei Gegner nach Hamburg, gegen die Punkte möglich sind. Vor allem das Duell mit St. Pauli hat Endspielcharakter. Gelingt dort ein Sieg, könnte Altona den Anschluss schaffen und sich im Rennen halten.
Am Ende läuft vieles auf direkte Duelle und Nervenstärke hinaus. Der FC Eintracht Norderstedt hat dank Spielplan und Vorsprung die besten Karten. Dahinter deutet vieles auf einen Dreikampf zwischen HSC Hannover, Altona 93 und FC St. Pauli II hin, während TuS Blau-Weiß Lohne das schwerste Restprogramm zu bewältigen hat.
Die Prognose: TuS Blau-Weiß Lohne und FC St. Pauli II stehen vor dem Abstieg, während der dritte Platz zwischen HSC Hannover und Altona 93 entschieden wird - mit leichten Vorteilen für Altona, sollte das direkte Duell gegen St. Pauli gewonnen werden.
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