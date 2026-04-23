Diese Teams steigen aus der Regionalliga ab - die große Prognose Fünf Spieltage vor Schluss entscheidet das Restprogramm in der Regionalliga Nord über den Klassenerhalt. Während FC Eintracht Norderstedt Vorteile hat, droht für FC St. Pauli II und TuS Blau-Weiß Lohne der Absturz. Doch auch Altona 93 und HSC Hannover zittern. von red · Heute, 10:35 Uhr · 0 Leser

Jubeln die beiden Hamburger Vertreter? – Foto: Imago Images

Der Abstiegskampf in der Regionalliga Nord geht in die heiße Phase - und selten war die Ausgangslage so klar strukturiert wie in dieser Saison. Fünf Teams kämpfen um den Klassenerhalt, drei werden absteigen. Während sich einige Klubs auf direkte Duelle freuen dürfen, müssen andere gegen die Topteams bestehen. Ein genauer Blick auf das Restprogramm zeigt, wo die Vorteile liegen.

Werde FuPa-Fotograf und teile deine Schnappschüsse mit der Hamburg-Community! >>> Folge FuPa Hamburg auf WhatsApp FC Eintracht Norderstedt mit Vorteil im Restprogramm Der FC Eintracht Norderstedt geht mit 26 Punkten und vier Zählern Vorsprung auf die Abstiegsplätze in die letzten Wochen. Entscheidend ist jedoch vor allem der Spielplan: Mit TuS Blau-Weiß Lohne und HSC Hannover warten zwei direkte Konkurrenten, beide Partien finden zudem vor heimischer Kulisse statt. Gerade diese Duelle könnten den Unterschied machen. Schon ein Sieg gegen Lohne würde den Abstand weiter vergrößern, das mögliche Endspiel gegen den HSC am letzten Spieltag könnte dann zur Kür werden. Auch das Auswärtsspiel beim SC Weiche Flensburg 08 erscheint machbar. Die Ausgangslage ist klar: Norderstedt hat den Klassenerhalt in der eigenen Hand und geht mit einem strukturellen Vorteil in den Saisonendspurt.

HSC Hannover zwischen Hoffnung und Endspiel Der HSC Hannover liegt nur einen Punkt hinter Norderstedt und hat damit weiterhin alle Chancen. Allerdings ist das Restprogramm deutlich anspruchsvoller. Mit VfB Lübeck und Hannover 96 II warten zwei starke Gegner, während das Auswärtsspiel beim FSV Schöningen eine Pflichtaufgabe darstellt. Alles deutet darauf hin, dass sich die Saison im direkten Duell mit Norderstedt entscheiden wird. Problematisch bleibt jedoch, dass der HSC dieses Spiel auswärts bestreiten muss. Ohne Punkte in den Spielen zuvor droht der Druck vor dem Finale enorm zu werden.