Diese Teams spielen in der Saison 2026/27 Bezirksliga

Nur vier Absteiger aus den Landesligen – der 1. FC Düren II und der BC Viktoria Glesch-Paffendorf verzichten auf das Startrecht – gehen in dieser Saison in den Bezirksligen an den Start. Dafür dürfen sich neben den neun Meistern der A-Kreisligen auch gleich sechs Vize-Meister über das Bezirksliga-Ticket freuen.
SpVg Rheindörfer Köln-Nord
DJK Südwest Köln
FC Hürth II
SV Bergfried Leverkusen-Steinbüchel
FC Rheinsüd Köln
CfB Ford Köln-Niehl
SSV Jan Wellem 05 Bergisch Gladbach
TV Hoffnungsthal
SC Schwarz-Weiß Köln
Heiligenhauser SV
SV Frielingsdorf
SC Uckerath
1. FC Niederkassel
TuRa Germania Oberdrees
Marokkanischer SV Bonn
SC Volmershoven-Heidgen
FC Hertha Rheidt
VfR Hangelar
TuS Buisdorf
Sportvereinigung Deutz 05 II
SV Rot-Weiß Merl
SV Leuscheid
SC Germania Erftstadt-Lechenich
SV Weiden
SV Rhenania Bessenich
SpVg Frechen 20 II
VfL Sindorf
Horremer SV
Viktoria Birkesdorf
TuS Langerwehe
Alemannia Lendersdorf
SV Lövenich/Widdersdorf
SC Kreuzau
SC Erkelenz
Rhenania Richterich
SV Alemannia Mariadorf
DJK FV Haaren
FC Concordia Oidtweiler
VfR Würselen
Kohlscheider BC
FC Roetgen
Germania Hilfarth
Ay-Yildizspor Hückelhoven
TV Konzen
Falke Bergrath
SpVg Flittard
Fortuna Bonn
SV Eintracht Hohkeppel II
Viktoria Arnoldsweiler
VfL Vichttal II (Meister Kreisliga A Aachen)
FC Eschweiler 2020 (Vizemeister Kreisliga A Aachen)
VfR Wipperfürth (Meister Kreisliga A Berg)
TuS Lindlar (Vizemeister Kreisliga A Berg)
SV Wachtberg (Meister Kreisliga A Bonn)
VfVuJ Winden (Meister Kreisliga A Düren)
TuS Chlodwig Zülpich (Meister Kreisliga A Euskirchen)
SG Dahlem-Schmidtheim (Vizemeister Kreisliga A Euskirchen)
FC Dynamo Erkelenz (Meister Kreisliga A Heinsberg)
SG Union Würm-Lindern (Vizemeister Kreisliga A Heinsberg)
SC Volkhoven (Meister Kreisliga A Köln)
SV Rheidt (Meister Kreisliga A Rhein-Erft)
RG Wesseling (Vizemeister Kreisliga A Rhein-Erft)
Sportfreunde Troisdorf (Meister Kreisliga A Sieg)
SV Bergheim (Vizemeister Kreisliga A Sieg)