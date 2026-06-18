Diese Teams spielen in der Saison 2026/27 Bezirksliga

Double-Sieger Dynamo Erkelenz spielt als Meister der Kreisliga A Heinsberg künftig in der Bezirksliga. – Foto: Udo Hützen www.opaudo.de

Nur vier Absteiger aus den Landesligen – der 1. FC Düren II und der BC Viktoria Glesch-Paffendorf verzichten auf das Startrecht – gehen in dieser Saison in den Bezirksligen an den Start. Dafür dürfen sich neben den neun Meistern der A-Kreisligen auch gleich sechs Vize-Meister über das Bezirksliga-Ticket freuen.