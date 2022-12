Diese Teams schielen aufs Kreisoberhaus Wir werfen einen Blick darauf, wer in den neun oberpfälzer Kreisklassen um den Aufstieg kämpft

Analog zum Aufstiegskampf in den Kreisligen , werfen wir heute einen Blick auf die Kreisklassen des Fußballbezirkes – und speziell darauf, wer nach zwei Saisondritteln noch in den Kampf um die Aufstiegsplätze involviert ist. Mit dabei sind ein paar Liganeulinge sowie eine Mannschaft, die sich höherklassige Erfahrung an Bord geholt hat.

Regensburg: Ein Dominator und ein furioser Neuling

Kein Weg führt in der Kreisklasse 1 an Absteiger TSV Großberg vorbei. Unter der Schirmherrschaft von Übungsleiter Chris Gieler marschieren die „Bergler Buam“, wie sie genannt werden, unaufhaltsam Richtung Kreisliga. Nach einem furiosen Saisonstart mit zehn Siegen am Stück blieb der TSV „am Ball“. Da kann niemand Schritt halten. Die SG Oberndorf / Matting (40) ist neun Punkte zurück, hat beste Chancen auf die Relegation. Außer, der Drittplattierte Sarching (30) legt einen phänomenalen Schlussspurt hin.

Ein Dreikampf bahnt sich in der mit vielen Stadt-Klubs zersetzen 2er-Staffel an. Es führt mit der SpVgg Stadtamhof (43) ein Aufsteiger das Klassement an – was nicht von ungefähr kommt. Denn am Oberen Wöhrd wird hart gearbeitet. Trainer Alex Hofmann macht den „Willen und Zusammenhalt“ als Erfolgsrezept aus. Allerdings hängen die Verfolger der SpVgg im Nacken und haben jeweils noch ein Nachholspiel in der Hinterhand. Folglich sind Absteiger Ramspau (40) und die SG Bosna / Fortuna II (38) noch mittendrin im Aufstiegsrennen.

Keine fünf Kilometer trennen die schärften Titelkandidaten der Kreisklasse 3 voneinander. Willenhofen (40) geht mit einer jungen Mannschaft an den Start und ist heuer kaum zu besiegen. Gleiches gilt für Eichlberg/Neukirchen (38). Dahinter überraschen zwei Aufsteiger: Lupburg (35) hat zwei Spiele weniger absolviert als das Spitzenduo, hat es also theoretisch selbst in der Hand. Und Deuerling (30), das noch ein Nachholspiel bestreitet – gleichzeitig aber ein schweres Restprogramm.





Amberg/Weiden: Absteiger will Betriebsunfall ausmerzen

Fünf Jahre lang war der ehemalige Kreisligist SV Altenstadt/Waldnaab in der „Versenkung“ der A-Klasse verschwunden. Jetzt geht es wieder bergauf und es könnte gar der Durchmarsch gelingen, denn der Liganeuling geht in der Kreisklasse Ost als Tabellenführer in die Pause. Ein Duo hängt dem SVA (43) im Nacken. Und zwar Irchenrieth (40), das nach den Plätzen 3, 4 und 4 in der Vorjahren endlich aufsteigen möchte, sowie Windischeschenbach (37).