Diese Teams kämpfen um den Niederrheinpokal

Weil in Essen vier Mannschaften qualifiziert sind, steigt nur noch das Finale:
Der GSV Moers hatte nach dem Landesliga-Rückzug gehofft, mit seiner Reserve den Wettbewerb zu Ende spielen zu dürfen. Das ist aber nicht rechtens: Daher flog der GSV aus dem Halbfinale und die Partie um Platz drei entfällt - der SV Scherpenberg profitiert.
Schwarz-Weiß Alstaden und die Spvgg Sterkrade-Nord, die in der Bezirksliga Rivalen sind, ermitteln den dritten und letzten Niederrheinpokal-Teilnehmer des Kreises. Im Finale ist der VfB Bottrop Favorit gegen den SC Oberhausen.
Der SV Rees und der SV Haldern ermitteln den letzten Teilnehmer am Niederrheinpokal, der VfL Rhede und die SV Friedrichsfeld kämpfen um den Titel.
Für den Kreispokal Remscheid-Solingen fehlen noch die offiziellen Ansetzungen für das Finale zwischen dem FC Remscheid und DV Solingen. Der TSV Solingen und TuSpo Richrath müssen sich im Spiel um Platz drei für den Verbandspokal qualifizieren.
Der TSV Ronsdorf und der 1. FC Wülfrath sind als Finalisten des Kreispokals bereits im Verbandspokal gesetzt, beim TFC Wuppertal und SC Sonnborn sieht das anders aus. Am Donnerstag hoffen beide auf die Teilnahme am Verbandspokal.
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