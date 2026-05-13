Diese Teams kämpfen um den Niederrheinpokal

Die Pokalspiele im Fokus. – Foto: Markus Becker

In einigen Kreisen wird der Mittwoch und Donnerstag genutzt, um entweder den Kreispokalsieger zu ermitteln oder den letzten Teilnehmer für den Niederrheinpokal auszuspielen. FuPa zeigt euch, wo genau noch Spannung steckt.

Weil in Essen vier Mannschaften qualifiziert sind, steigt nur noch das Finale:

Spieltext Schönebeck - ESC Rellingh

Kreispokal Moers: Kuriosum im Kreispokal

Der GSV Moers hatte nach dem Landesliga-Rückzug gehofft, mit seiner Reserve den Wettbewerb zu Ende spielen zu dürfen. Das ist aber nicht rechtens: Daher flog der GSV aus dem Halbfinale und die Partie um Platz drei entfällt - der SV Scherpenberg profitiert.

Morgen, 17:00 Uhr Büdericher SV BüdericherSV TuS Xanten TuS Xanten 17:00 live PUSH

Spieltext TuS Xanten - BüdericherSV

Kreispokal Oberhausen-Bottrop: Duelle am Donnerstag Schwarz-Weiß Alstaden und die Spvgg Sterkrade-Nord, die in der Bezirksliga Rivalen sind, ermitteln den dritten und letzten Niederrheinpokal-Teilnehmer des Kreises. Im Finale ist der VfB Bottrop Favorit gegen den SC Oberhausen. Morgen, 11:00 Uhr Schwarz-Weiß Alstaden SW Alstaden Spvgg Sterkrade-Nord Sterkr.-Nord 11:00 live PUSH Spieltext SW Alstaden - Sterkr.-Nord Morgen, 16:00 Uhr SC 1920 Oberhausen SC Oberhaus. VfB Bottrop VfB Bottrop 16:00 PUSH Spieltext SC Oberhaus. - VfB Bottrop

Kreispokal Rees-Bocholt: Platzierungsspiel am Mittwoch, Finale am Donnerstag Der SV Rees und der SV Haldern ermitteln den letzten Teilnehmer am Niederrheinpokal, der VfL Rhede und die SV Friedrichsfeld kämpfen um den Titel. Spieltext SV Rees - SV Haldern Morgen, 15:00 Uhr VfL Rhede VfL Rhede SV 08/29 Friedrichsfeld SV Friedrich 15:00 live PUSH Spieltext VfL Rhede - SV Friedrich Kreispokal Remscheid-Solingen - Ansetzungen fehlen Für den Kreispokal Remscheid-Solingen fehlen noch die offiziellen Ansetzungen für das Finale zwischen dem FC Remscheid und DV Solingen. Der TSV Solingen und TuSpo Richrath müssen sich im Spiel um Platz drei für den Verbandspokal qualifizieren.

Morgen, 00:00 Uhr TSV Solingen TSV Solingen TuSpo Richrath Richrath 00:00 PUSH

Kreispokal Wuppertal-Niederberg: TFC Wuppertal und SC Sonnborn hoffen Spieltext TSV Solingen - Richrath Der TSV Ronsdorf und der 1. FC Wülfrath sind als Finalisten des Kreispokals bereits im Verbandspokal gesetzt, beim TFC Wuppertal und SC Sonnborn sieht das anders aus. Am Donnerstag hoffen beide auf die Teilnahme am Verbandspokal. Morgen, 12:00 Uhr TFC Wuppertal 95/10 TFC Wuppert. SC Sonnborn SC Sonnborn 12:00 PUSH Spieltext TFC Wuppert. - SC Sonnborn Morgen, 15:00 Uhr TSV Ronsdorf Ronsdorf 1. FC Wülfrath FC Wülfrath 15:00 live PUSH Spieltext Ronsdorf - FC Wülfrath

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