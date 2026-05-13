 2026-05-12T12:35:39.633Z

Allgemeines

Diese Teams kämpfen um den Niederrheinpokal

Am Mittwoch und Donnerstag finden zahlreiche Pokalspiele statt - unter anderem geht es um die Qualifikation für den Niederrheinpokal.

von André Nückel · Heute, 11:25 Uhr · 0 Leser
Die Pokalspiele im Fokus.
Die Pokalspiele im Fokus. – Foto: Markus Becker

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In einigen Kreisen wird der Mittwoch und Donnerstag genutzt, um entweder den Kreispokalsieger zu ermitteln oder den letzten Teilnehmer für den Niederrheinpokal auszuspielen. FuPa zeigt euch, wo genau noch Spannung steckt.

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Kreispokal Essen: Kein Spiel um Platz drei

Weil in Essen vier Mannschaften qualifiziert sind, steigt nur noch das Finale:

Morgen, 15:00 Uhr
SG Essen-Schönebeck
SG Essen-SchönebeckSchönebeck
ESC Rellinghausen
ESC RellinghausenESC Rellingh
15:00live
Spieltext Schönebeck - ESC Rellingh

Kreispokal Moers: Kuriosum im Kreispokal

Der GSV Moers hatte nach dem Landesliga-Rückzug gehofft, mit seiner Reserve den Wettbewerb zu Ende spielen zu dürfen. Das ist aber nicht rechtens: Daher flog der GSV aus dem Halbfinale und die Partie um Platz drei entfällt - der SV Scherpenberg profitiert.

Morgen, 17:00 Uhr
Büdericher SV
Büdericher SVBüdericherSV
TuS Xanten
TuS XantenTuS Xanten
17:00live
Spieltext TuS Xanten - BüdericherSV

Kreispokal Oberhausen-Bottrop: Duelle am Donnerstag

Schwarz-Weiß Alstaden und die Spvgg Sterkrade-Nord, die in der Bezirksliga Rivalen sind, ermitteln den dritten und letzten Niederrheinpokal-Teilnehmer des Kreises. Im Finale ist der VfB Bottrop Favorit gegen den SC Oberhausen.

Morgen, 11:00 Uhr
Schwarz-Weiß Alstaden
Schwarz-Weiß AlstadenSW Alstaden
Spvgg Sterkrade-Nord
Spvgg Sterkrade-NordSterkr.-Nord
11:00live
Spieltext SW Alstaden - Sterkr.-Nord

Morgen, 16:00 Uhr
SC 1920 Oberhausen
SC 1920 OberhausenSC Oberhaus.
VfB Bottrop
VfB BottropVfB Bottrop
16:00
Spieltext SC Oberhaus. - VfB Bottrop

Kreispokal Rees-Bocholt: Platzierungsspiel am Mittwoch, Finale am Donnerstag

Der SV Rees und der SV Haldern ermitteln den letzten Teilnehmer am Niederrheinpokal, der VfL Rhede und die SV Friedrichsfeld kämpfen um den Titel.

Spieltext SV Rees - SV Haldern

Morgen, 15:00 Uhr
VfL Rhede
VfL RhedeVfL Rhede
SV 08/29 Friedrichsfeld
SV 08/29 FriedrichsfeldSV Friedrich
15:00live
Spieltext VfL Rhede - SV Friedrich

Kreispokal Remscheid-Solingen - Ansetzungen fehlen

Für den Kreispokal Remscheid-Solingen fehlen noch die offiziellen Ansetzungen für das Finale zwischen dem FC Remscheid und DV Solingen. Der TSV Solingen und TuSpo Richrath müssen sich im Spiel um Platz drei für den Verbandspokal qualifizieren.

Morgen, 00:00 Uhr
TSV Solingen
TSV SolingenTSV Solingen
TuSpo Richrath
TuSpo RichrathRichrath
00:00
Spieltext TSV Solingen - Richrath

Kreispokal Wuppertal-Niederberg: TFC Wuppertal und SC Sonnborn hoffen

Der TSV Ronsdorf und der 1. FC Wülfrath sind als Finalisten des Kreispokals bereits im Verbandspokal gesetzt, beim TFC Wuppertal und SC Sonnborn sieht das anders aus. Am Donnerstag hoffen beide auf die Teilnahme am Verbandspokal.

Morgen, 12:00 Uhr
TFC Wuppertal 95/10
TFC Wuppertal 95/10TFC Wuppert.
SC Sonnborn
SC SonnbornSC Sonnborn
12:00
Spieltext TFC Wuppert. - SC Sonnborn

Morgen, 15:00 Uhr
TSV Ronsdorf
TSV RonsdorfRonsdorf
1. FC Wülfrath
1. FC WülfrathFC Wülfrath
15:00live
Spieltext Ronsdorf - FC Wülfrath

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