Diese Teams in Niederbayern sind noch ungeschlagen

Nicht zu bezwingen bislang in der Bezirksliga West: Der ATSV 1871 Kelheim. – Foto: Alfred Brumbauer

Gut zwei Monate sind seit Saisonbeginn vergangene. Einige Teams in Niederbayern sind noch immer ungeschlagen. Hier gibt`s die Übersicht:

Niederbayern Ost TSV Karpfham, FC Salzweg (beide Kreisliga Passau)

Sowohl die "Karpfen" als auch die Salzweger spielen bislang eine bärenstarke Runde: 8 Siege - 2 Remis - 0 Niederlagen. Das Duo liefert sich an der Spitze der Kreisliga Passau ein Kopf-an-Kopf-Rennen und hat schon neun Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz.

SpVgg Osterhofen, SC Zwiesel (Kreisliga Straubing)

Die SpVgg Osterhofen wird ihrer Favoritenrolle in der Kreisliga Straubing bislang vollauf gerecht: 9 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen. Allerdings auch wenig überraschend, verfügt die SpVgg doch für Kreisliga-Verhältnisse über einen Kader, der in Niederbayern seinesgleichen sucht.



Dass die Herzogstädter aber noch nicht enteilt sind, liegt auch am SC Zwiesel. Die Glasstädter haben ebenfalls noch kein Match abgegeben: 7 Siege - 3 Remis - 0 Niederlagen.

Wie zu erwarten kaum zu stoppen: Osterhofen um Toptorjäger Edrisa Lubega. – Foto: Helmut Weiderer

DJK Vornbach II (Kreisklasse Pocking)

Der Höhenflug der DJK Vornbach geht weiter! Die erste Mannschaft schlägt sich nach dem Aufstieg in die Landesliga Mitte mehr als achtbar. Die zweite Mannschaft setzt sogar noch einen drauf: 8 Siege - 2 Remis - 0 Niederlagen in der Kreisklasse Pocking. Und das als Aufsteiger! Chapeau.



FC Niederwinkling (Kreisklasse Regen)

In komplett neuer Umgebung haben sich die "Winklinger" aus dem Landkreis Straubing-Bogen sehr gut eingelebt. Die Remiskönige der Liga liegen zwar tabellarisch "nur" auf Platz fünf, haben aber als einziges Team der Liga noch kein Spiel verloren: 4 Siege - 6 Remis - 0 Niederlagen. Erfreulich aus FCW-Sicht: Das Umfeld nimmt die neue Liga sehr gut an, zum Topspiel am vergangenen Wochenende gegen die SpVgg Ruhmannsfelden II kamen 400 Besucher auf die Sportanlage in Niederwinkling. TSV Hengersberg (A-Klasse Deggendorf)

Makellos, makelloser, TSV Hengersberg: 10 Siege - 0 Remis - 0 Niederlagen. 30 Punkte aus zehn Partien, mehr geht nun mal nicht. Nach der Enttäuschung in der Relegation zum Ende der vergangenen Saison schaut`s stark nach einem Happy End für den TSV aus.

Der in den vergangenen Jahren gebeutelte TV Freyung scheint die Talsohle durchschritten zu haben. – Foto: Robert Geisler

TV Freyung (A-Klasse Freyung)

Tief gefallen ist der TVF, aber in der A-Klasse scheint nun am Oberfeld die Talsohle endlich durchschritten zu sein: 6 Siege - 2 Remis - 0 Niederlagen. Der Neuaufbau scheint geglückt, die direkte Rückkehr in die Kreisklasse möglich. VfB Passau Grubweg (A-Klasse Hauzenberg)

Am vergangenen Wochenende mussten die Grubweger die ersten Zähler abgeben, sind aber immer noch ungeschlagen: 8 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen. Gleichbedeutend mit der souveränen Tabellenführung in der A-Klasse Hauzenberg. FC Alkofen (A-Klasse Osterhofen)

8 Siege - 2 Remis - 0 Niederlagen. 45:4 Tore. Angesichts dieser Zahlen ist es durchaus überraschend, dass der FC Alkofen "nur" Dritter ist. Aidenbach, Pleiting und Alkofen liefern sich einen Dreikampf an der Spitze. Das könnte ein tolles Titelrennen werden. DJK Jägerwirth, ASV Ortenburg (beide A-Klasse Pocking)

Die DJK musste bisher lediglich einmal die Punkte teilen: 8 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen. Absteiger Ortenburg hat zwar auch noch nicht verloren, musste sich aber schon zweimal mit einem Unentschieden zufriedengeben: 7 Siege - 2 Remis - 0 Niederlagen.



TSV Bodenmais, DJK Rattenberg (beide A-Klasse Viechtach)

Die Basis beim TSV Bodenmais ist die starke Defensive - erst fünf Gegentreffer bedeuten unterm Strich: 8 Siege - 1 Remis - 0 Niederlagen. Dreimal die Punkte teilen musste die DJK Rattenberg, die aber auch noch unbesiegt ist: 6 Siege - 3 Remis - 0 Niederlagen. Niederbayern West ATSV Kelheim (Bezirksliga West)

Die Truppe von Coach Jürgen Schmid spielt bislang eine überragende Saison: 10 Siege - 2 Remis - 0 Niederlagen. Der ATSV hat an der Tabellenspitze bereits sechs Zähler Vorsprung auf die Konkurrenz. Zudem hat sich bislang Neuzugang Stephan König als absoluter Glücksgriff erwiesen. Der 36-jährige gebürtige Franke ist mit allen Wassern gewaschen und hat bisher schon acht Treffer beisteuern können.

Eine überraschend starke Runde spielt bislang der FC Wallersdorf (in rot). – Foto: Charly Becherer

FC Wallersdorf (Kreisklasse Dingolfing)

Besser als erwartet läuf es für den früheren Bezirksoberligisten. Der FCW führt das Tableau in der Kreisklasse Dingolfing nach zehn Durchgängen an und musste den Platz noch nicht als Verlierer verlassen: 8 Siege - 2 Remis - 0 Niederlagen. FC Kelheim (A-Klasse Kelheim)

Mehr geht nicht: Der FC Kelheim hat die Maximalausbeute bislang geholt - 24 von 24 möglichen Punkten: 8 Siege - 0 Remis - 0 Niederlagen. FC Teisbach II (A-Klasse Dingolfing)

Die erste Mannschaft tut sich wie erwartet schwer in der Landesliga Mitte. Für die zweite Mannschaft des FC Teisbach läuft`s dafür bislang wie am Schnürchen: 6 Siege - 2 Remis - 0 Niederlagen. Der Lohn: Tabellenführung in der A-Klasse Dingolfing.

Jahrelang war der FC Mariakirchen eine graue Maus in der A-Klasse, dieses Jahr ist der Aufstieg drin! – Foto: Werner Kroiß