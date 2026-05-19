 2026-05-15T09:36:57.455Z

Allgemeines

Diese Teams in Hessen steigen freiwillig ab

Die freiwilligen Rückzüge aller Kreise im Überblick

von Philipp Durillo · Heute, 14:00 Uhr · 0 Leser
Die SG Wald-Michelbach steigt freiwillig in die Kreisoberliga ab.
Die SG Wald-Michelbach steigt freiwillig in die Kreisoberliga ab. – Foto: Jan-Niclas Grömling (Arch

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Als wäre das Abstiegsgeschehen nicht oft schon kompliziert genug, sorgen freiwillige Abstiege und Rückzüge in vielen Kreien oft nochmals für zusätzliche Wendungen in der Frage um den Klassenerhalt. Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat nun eine Liste veröffentlicht, die die Teams umfasst, die zum 15. Mai ihren Antrag auf freiwilligen Abstieg gestellt haben. Diese Anträge seien allesamt genehmigt worden, teilt der HFV mit und erklärt: "Wenn der Antrag auf freiwilligen Abstieg bis zum 15. Mai des aktuellen Spieljahres gestellt wird, werden die Mannschaften am Saisonende an das Tabellenende gesetzt und sind erster Absteiger. Sie werden auf die definierten Absteiger in dieser Klasse angerechnet und ermöglichen damit einer anderen Mannschaft den Klassenerhalt." Der HFV weist außerdem darauf hin, dass weitere Anträge auf Kreisebene für einen freiwilligen Abstieg vorliegen würden. Dementsprechend dürften noch weitere Teams hinzukommen, die den Gang in die untere Spielklasse antreten wollen.

Hier seht ihr eine Liste, alphabetisch nach Kreisen sortiert, mit Teams, die zum Saisonende freiwillig absteigen.

Alsfeld

  • TSG Kirdorf (künftig als Spielgemeinschaft mit der FSG Ohmes in der Kreisliga A)

Bergstraße

  • SG Wald-Michelbach (vorher Gruppenliga, künftig: Kreisoberliga)
  • KSG Mitlechtern (vorher Kreisoberliga, künftig Kreisliga A als Spielgemeinschaft mit SV Lörzenbach)

Darmstadt

  • SV Traisa (vorher Kreisoberliga, künftig Kreisliga A)

Dieburg

  • TSV Lengfeld (vorher Kreisoberliga, künftig: Kreisliga A)
  • TSV Lengfeld II (vorher Kreisliga B, künftig: Kreisliga C)
  • Viktoria Urberach (vorher Kreisoberliga, künftig Kreisliga A)

Dillenburg

  • SSV Allendorf (vorher Kreisoberliga, künftig Kreisliga B als Spielgemeinschaft mit FC 66 Flammersbach)
  • TSV Eibach (vorher Kreisliga A, künftig Kreisliga B)
  • SSV Haigerseelbach (vorher Kreisliga B, künftig Kreisliga C)

Frankenberg

  • FSG Röddenau-Bottendorf II (vorher Kreisliga A, künftig Kreisliga B)

Fulda

  • FSG Dipperz/Dirlos II (vorher Kreisliga A, künftig Kreisliga B)
  • SG Ehrenberg II (vorher Kreisliga A, künftig Kreisliga B)
  • TSV Langenbieber (vorher Kreisliga A, künftig Kreisliga B)

Limburg-Weilburg

  • FC Dorndorf (vorher Gruppenliga, künftig: Kreisliga A)

Main-Taunus

  • FC Sulzbach (vorher Kreisliga A, künftig Kreisliga B)

Marburg

  • VfB Wetter II (vorher Kreisliga A, künftig Kreisliga B)

Odenwald

  • SG Rothenberg II (vorher Kreisliga B, künftig Kreisliga C)

Offenbach

  • TSV Dreieichenhain (vorher Kreisoberliga, künftig Kreisliga A)

Rheingau-Taunus

  • SV Wallrabenstein (vorher: Gruppenliga, künftig: Kreisoberliga als Spielgemeinschaft mit TuS Beuerbach)
  • SG Heftrich/Niederseelbach (vorher Kreisoberliga, künftig: Kreisliga B)
  • TGSV Holzhausen (vorher Kreisoberliga, künftig Kreisliga B)

Schlüchtern

  • SG Oberkalbach (vorher Kreisliga A, künftig Kreisliga B als Spielgemeinschaft mit dem SV Mittelkalbach)
  • SG Jossatal II (vorher Kreisliga B, künftig Kreisliga C)

Schwalm-Eder-Kreis

  • SG Asterode/Christerode/Olberode (vorher Kreisoberliga, künftig: Kreisliga A)

Waldeck

  • SV Grün-Weiß Eimelrod (vorher Kreisliga A, künftig Kreisliga B)