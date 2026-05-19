Diese Teams in Hessen steigen freiwillig ab

Die SG Wald-Michelbach steigt freiwillig in die Kreisoberliga ab. – Foto: Jan-Niclas Grömling (Arch

Als wäre das Abstiegsgeschehen nicht oft schon kompliziert genug, sorgen freiwillige Abstiege und Rückzüge in vielen Kreien oft nochmals für zusätzliche Wendungen in der Frage um den Klassenerhalt. Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat nun eine Liste veröffentlicht, die die Teams umfasst, die zum 15. Mai ihren Antrag auf freiwilligen Abstieg gestellt haben. Diese Anträge seien allesamt genehmigt worden, teilt der HFV mit und erklärt: "Wenn der Antrag auf freiwilligen Abstieg bis zum 15. Mai des aktuellen Spieljahres gestellt wird, werden die Mannschaften am Saisonende an das Tabellenende gesetzt und sind erster Absteiger. Sie werden auf die definierten Absteiger in dieser Klasse angerechnet und ermöglichen damit einer anderen Mannschaft den Klassenerhalt." Der HFV weist außerdem darauf hin, dass weitere Anträge auf Kreisebene für einen freiwilligen Abstieg vorliegen würden. Dementsprechend dürften noch weitere Teams hinzukommen, die den Gang in die untere Spielklasse antreten wollen.