Diese Teams haben in Kleve-Geldern 2022/2023 zurückgezogen Hier gibt es die Rückzüge im Amateurfußball des Fußballkreises Kleve-Geldern - außerdem werden die Spielzeiten 2022/23 und 2021/22 verglichen.

In dieser Übersicht für den Fußballkreis Kleve und Geldern findet ihr die Mannschaften, die während der Saison 2022/2023 zurückgezogen haben. Die Aufzählung geht über die Senioren bis hin zu den C-Junioren. Fehlende Rückzüge können der Redaktion jederzeit per E-Mail an fupa@rp-digital.de gemeldet werden.

A: GSV Geldern

B1: Concordia Goch II (freiwilliger Start in der Kreisliga C), Rheinwacht Erfgen

B2: TSV Wachtendonk-Wankum III (freiwilliger Start in der Kreisliga C)

C1: SSV Reichswalde II

C4: GSV Geldern II

A-Junioren



Kleve-Geldern: Siegfried Materborn II

B-Junioren

Kleve-Geldern: JSG Nieukerk/Aldekerk II, JSG Issum/Sevelen II, JSG Wissel/VyMa/Appeldorn

C-Junioren

Kleve-Geldern: SV Straelen III, TSV Weeze

__________

__________

Du bist Schüler oder Student und hast Lust, in den Sportjournalismus reinzuschnuppern? Bewerbe dich gerne bei uns um ein Praktikum! Schreibe uns dazu gerne eine formlose E-Mail an fupa@rp-digital.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht!