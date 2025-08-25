Diese Teams haben immer noch eine weiße Weste

Die Saison schreitet auch im Kreisbereich voran. Zum Teil sind bereits sieben Spieltage absolviert. Wer bis hierhin alle Spiele gewinnen konnte, kann mit Fug und Recht von einem Traumstart sprechen. Zu den absoluten Top-Startern zählen auch zwei Kreisligisten, der TSV Königstein und der SV Haselbach. Zwei Teams aus dem Kreisoberhaus mussten am Wochenende hingegen den ersten Punktverlust hinnehmen. Welche Mannschaften tragen noch immer eine weiße Weste? Die Übersicht aus den drei Spielkreisen (Stand: 25. August).

Berücksichtigt werden nur Mannschaften, die zum jetzigen Zeitpunkt mindestens drei Spiele absolviert haben.





Kreis Regensburg



Kreisklasse 3: TSV Deuerling

7 Siege aus 7 Spielen bei 23:6 Toren



A-Klasse 1: TV Geisling

6 Siege aus 6 Spielen bei 29:4 Toren



A-Klasse 3: DJK SV Keilberg Regensburg

6 Siege aus 6 Spielen bei 19:3 Toren



A-Klasse 4: ASV Holzheim

6 Siege aus 6 Spielen bei 19:5 Toren



B-Klasse 3: Freier TuS Regensburg II

3 Siege aus 3 Spielen bei 19:4 Toren



B-Klasse 3: SV Wenzenbach III

3 Siege aus 3 Spielen bei 9:2 Toren



B-Klasse 4: SG Sinzing II/Jura

3 Siege aus 3 Spielen bei 12:3 Toren



B-Klasse 4: SG Freihausen/Batzhausen II

3 Siege aus 3 Spielen bei 5:1 Toren







Kreis Amberg/Weiden



Kreisliga Süd: TSV Königstein

5 Siege aus 5 Spielen bei 14:6 Toren



Kreisklasse Süd: SG Traßlberg/Michaelpoppenricht

5 Siege aus 5 Spielen bei 20:1 Toren



Kreisklasse Süd: DJK Ensdorf

5 Siege aus 5 Spielen bei 23:6 Toren



A-Klasse Süd: FSV Gärbershof

5 Siege aus 5 Spielen bei 27:1 Toren



A-Klasse West: SpVgg Trabitz II

4 Siege aus 4 Spielen bei 14:3 Toren



A-Klasse West: SG Neustadt Kulm I/ Tremmersdorf II

3 Siege aus 3 Spielen bei 7:3 Toren



B-Klasse Ost: SV Altenstadt/Waldnaab II

3 Siege aus 3 Spielen bei 13:3 Toren



B-Klasse Ost: TSV Neunkirchen

3 Siege aus 3 Spielen bei 12:4 Toren



B-Klasse West: SVSW Kemnath/Stadt II

4 Siege aus 4 Spielen bei 19:6 Toren







Kreis Cham/Schwandorf



Kreisliga West: SV Haselbach

6 Siege aus 6 Spielen bei 21:8 Toren



Kreisklasse Süd: SV Erzhäuser-Windmais

5 Siege aus 5 Spielen bei 13:4 Toren



A-Klasse Nord: DJK Dürnsricht-Wolfring II

3 Siege aus 3 Spielen bei 11:4 Toren



B-Klasse KLO: SG Schloßberg 09 II

5 Siege aus 5 Spielen bei 13:4 Toren



B-Klasse KKN AKW: SF Weidenthal-Guteneck II

3 Siege aus 3 Spielen bei 18:4 Toren



B-Klasse KKN AKW: SG Pertolzhofen/OVI-Teunz II

3 Siege aus 3 Spielen bei 11:2 Toren